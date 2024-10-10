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Posted 10 октября, 09:42

Published 10 октября, 09:42

Modified 10 октября, 09:44

Updated 10 октября, 09:44

В России дети становятся квадроберами, желая отвоевать любовь родителей у питомцев

В России дети становятся квадроберами, желая получить любовь родителей

10 октября 2024, 09:42
Фото: rostovgazeta.ru
В России дети становятся квадроберами, желая отвоевать любовь родителей у питомцев
Российские дети, пытаясь вернуть внимание и заботу родителей, стали подражать домашним питомцам. Может быть квадроберы — это просто недолюбленные подростки? Новый взгляд на движение предложило издание «Новые известия».

В последнее время в Сети активно обсуждают квадроберов и адекватность их увлечения. Однако до сих пор никто не выяснил, почему именно это хобби так задело российских подростков.

Согласно статистическим данным Центра питания и благополучия животных, в стране растет количество домашних животных. Численность кошек в 2023 году составила 49,2 миллиона (+25%), собак — 25,5 миллиона (+7%). В целом в РФ питомцев имеют 56% семей.

При этом россияне в основном воспринимают животных как членов семьи (42% владельцев кошек и 34% хозяев собак), друзей (26% и 36%) или даже детей (19% и 16%). Только 13% владельцев кошек и 14% хозяев собак считают их «просто питомцами».

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Выходит, что животное любить проще, чем подростка-бунтаря, который может огрызаться, принести двойку из школы или выгнать родителя из комнаты. Если члены семьи так любят пушистиков, то почему бы детям не попробовать стать ими? Поскакал, помурлыкал, дал лапу — и получил любовь в полном объеме.

Добавим, что родителям не стоит забывать учить детей человеческим взаимоотношениям, уделять им должное внимание и оказывать поддержку.

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