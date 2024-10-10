В России дети становятся квадроберами, желая получить любовь родителей

Выходит, что животное любить проще, чем подростка-бунтаря, который может огрызаться, принести двойку из школы или выгнать родителя из комнаты. Если члены семьи так любят пушистиков, то почему бы детям не попробовать стать ими? Поскакал, помурлыкал, дал лапу — и получил любовь в полном объеме.