В России дети становятся квадроберами, желая получить любовь родителей

Posted 10 октября, 09:42
Published 10 октября, 09:42
Modified 10 октября, 09:44
Updated 10 октября, 09:44
В последнее время в Сети активно обсуждают квадроберов и адекватность их увлечения. Однако до сих пор никто не выяснил, почему именно это хобби так задело российских подростков.
Согласно статистическим данным Центра питания и благополучия животных, в стране растет количество домашних животных. Численность кошек в 2023 году составила 49,2 миллиона (+25%), собак — 25,5 миллиона (+7%). В целом в РФ питомцев имеют 56% семей.
При этом россияне в основном воспринимают животных как членов семьи (42% владельцев кошек и 34% хозяев собак), друзей (26% и 36%) или даже детей (19% и 16%). Только 13% владельцев кошек и 14% хозяев собак считают их «просто питомцами».
Выходит, что животное любить проще, чем подростка-бунтаря, который может огрызаться, принести двойку из школы или выгнать родителя из комнаты. Если члены семьи так любят пушистиков, то почему бы детям не попробовать стать ими? Поскакал, помурлыкал, дал лапу — и получил любовь в полном объеме.
Добавим, что родителям не стоит забывать учить детей человеческим взаимоотношениям, уделять им должное внимание и оказывать поддержку.
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