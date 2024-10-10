В Ростове трое мужчин избили водителя реанимации, который проехал «по их дороге»

Происшествие случилось поздним вечером 8 октября на улице 6-я Процветания. Реанимобиль перинатального центра приехал на срочный вызов к ребёнку. Машина уже возвращалась в больницу, пока ей не перекрыли дорогу трое возмущённых мужчин. По словам водителя реанимобиля, мужчины выволокли его из транспорта и избили.