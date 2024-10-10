В Ростове трое мужчин избили водителя реанимации, который проехал «по их дороге»

Posted 10 октября, 15:16
Published 10 октября, 15:16
Modified 10 октября, 15:18
Updated 10 октября, 15:18
Происшествие случилось поздним вечером 8 октября на улице 6-я Процветания. Реанимобиль перинатального центра приехал на срочный вызов к ребёнку. Машина уже возвращалась в больницу, пока ей не перекрыли дорогу трое возмущённых мужчин. По словам водителя реанимобиля, мужчины выволокли его из транспорта и избили.
«Его избили за то, что он проехал на реанимобиле „не по той дороге“», — говорят в Перинатальном центре Ростовской области.
Нападавшие заявили, что якобы сами построили дорогу на улице, а потому не позволяют ездить по ней посторонним, даже водителям детской реанимации. Затем мужчины стали угрожать водителю.
«Мы надеемся, что данным товарищам не сойдёт это с рук, и увещевания „ты ничего не докажешь, мы скажем, что ты сам упал“ — лишь пустые слова», — сообщают сотрудники Перинатального центра.
Они уже написали заявление в полицию.