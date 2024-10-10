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Posted 10 октября, 15:16

Published 10 октября, 15:16

Modified 10 октября, 15:18

Updated 10 октября, 15:18

В Ростове трое мужчин избили водителя реанимации, который проехал «по их дороге»

В Ростове трое мужчин избили водителя реанимации, который проехал «по их дороге»

10 октября 2024, 15:16
Фото: t.me/perinatal_rostov
В Ростове трое мужчин избили водителя реанимации, который проехал «по их дороге»
Три жителя СНТ в Ростове напали на водителя реанимобиля перинатального центра, об инциденте сообщила пресс-служба учреждения.

Происшествие случилось поздним вечером 8 октября на улице 6-я Процветания. Реанимобиль перинатального центра приехал на срочный вызов к ребёнку. Машина уже возвращалась в больницу, пока ей не перекрыли дорогу трое возмущённых мужчин. По словам водителя реанимобиля, мужчины выволокли его из транспорта и избили.

«Его избили за то, что он проехал на реанимобиле „не по той дороге“», — говорят в Перинатальном центре Ростовской области.

Нападавшие заявили, что якобы сами построили дорогу на улице, а потому не позволяют ездить по ней посторонним, даже водителям детской реанимации. Затем мужчины стали угрожать водителю.

«Мы надеемся, что данным товарищам не сойдёт это с рук, и увещевания „ты ничего не докажешь, мы скажем, что ты сам упал“ — лишь пустые слова», — сообщают сотрудники Перинатального центра.

Они уже написали заявление в полицию.

В Ростове трое мужчин избили водителя реанимации, который проехал «по их дороге»В Ростове трое мужчин избили водителя реанимации, который проехал «по их дороге»
В Ростове трое мужчин избили водителя реанимации, который проехал «по их дороге»В Ростове трое мужчин избили водителя реанимации, который проехал «по их дороге»
В Ростове трое мужчин избили водителя реанимации, который проехал «по их дороге»В Ростове трое мужчин избили водителя реанимации, который проехал «по их дороге»
В Ростове трое мужчин избили водителя реанимации, который проехал «по их дороге»В Ростове трое мужчин избили водителя реанимации, который проехал «по их дороге»
В Ростове трое мужчин избили водителя реанимации, который проехал «по их дороге». Фото: t.me/perinatal_rostov

Ранее в Ростове школьницу избили из-за места в переполненном автобусе.

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