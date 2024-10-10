В центре Ростова отключили светофоры 10 октября

Posted 10 октября 2024, 07:57
Published 10 октября 2024, 07:57
Modified 10 октября 2024, 07:59
Updated 10 октября 2024, 07:59
Сигнальные фонари перестали работать в 09:00 мск. Плановое отключение электросетей коснулось светофоров, расположенных на перекрестках улицы Большой Садовой с проспектами Соколова и Ворошиловским, а также на пересечении Соколова с улицей Суворова.
Восстановить электроснабжение на этих участках обещают не раньше 20:00 мск. На этот период, скорее всего, за движением будет следить регулировщик.
Автомобилистам стоит учитывать дорожную обстановку и выбирать альтернативные маршруты.
Полный список адресов Ростова-на-Дону, где отключили свет 10 октября, можно посмотреть в материале RostovGazeta. Там же опубликованы номера домов и улицы, на которых пройдут массовые отключения на следующий день, 11 октября.