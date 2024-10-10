Ветер до 20 метров в секунду, дожди и холод обрушатся на Ростовскую область

Posted 10 октября, 16:27
Published 10 октября, 16:27
Modified 10 октября, 16:27
Updated 10 октября, 16:27
В конце недели в регион придёт умеренный дождь. Скорость ветра в Ростовской области увеличится до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы опустится до +13 — +8 градусов. Местами похолодает до +2 — +7 градусов.
При этом в Ростовской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Ситуацию с огнём может усугубить сильный ветер.
Тем временем власти Ростова-на-Дону запустили голосование среди населения, чтобы решить, когда начать отопительный сезон.