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Posted 10 октября, 16:27

Published 10 октября, 16:27

Modified 10 октября, 16:27

Updated 10 октября, 16:27

Непогода придёт в Ростовскую область в ближайшие дни

Ветер до 20 метров в секунду, дожди и холод обрушатся на Ростовскую область

10 октября 2024, 16:27
Фото: rostovgazeta.ru
Непогода придёт в Ростовскую область в ближайшие дни
Непогода придёт в Ростовскую область в ближайшие дни, сообщили синоптики «Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В конце недели в регион придёт умеренный дождь. Скорость ветра в Ростовской области увеличится до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы опустится до +13 — +8 градусов. Местами похолодает до +2 — +7 градусов.

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При этом в Ростовской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Ситуацию с огнём может усугубить сильный ветер.

Тем временем власти Ростова-на-Дону запустили голосование среди населения, чтобы решить, когда начать отопительный сезон.

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