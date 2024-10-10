Владельца «ГК Мегаполис» из Ростова Науменко задержали в Москве

Науменко живет в Москве всего несколько лет, родом он из Ростовской области. По информации из открытых источников, бизнесмен стал учредителем ООО «ГК Мегаполис», которую зарегистрировали в донской столице еще в 2010 году. Затем со временем место регистрации сменилось на Москву (в 2021-м).