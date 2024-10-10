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Posted 10 октября, 06:55

Published 10 октября, 06:55

Modified 10 октября, 06:57

Updated 10 октября, 06:57

Владельца «ГК Мегаполис» из Ростова Науменко задержали в Москве

Владельца «ГК Мегаполис» из Ростова Науменко задержали в Москве

10 октября 2024, 06:55
Фото: wikimedia.org
Владельца «ГК Мегаполис» из Ростова Науменко задержали в Москве
Владелец «ГК Мегаполис» из Ростова-на-Дону был задержан в Москве на Большой Ордынке, сообщают СМИ.

По информации «Политаналитики», Алексей Науменко был в федеральном розыске. В начале 2024 года в Ростовской области в отношении него возбудили уголовное дело по статье о неправомерном обороте средств платежей. Санкции этой статьи предусматривают максимальное наказание в виде шести лет колонии.

Науменко живет в Москве всего несколько лет, родом он из Ростовской области. По информации из открытых источников, бизнесмен стал учредителем ООО «ГК Мегаполис», которую зарегистрировали в донской столице еще в 2010 году. Затем со временем место регистрации сменилось на Москву (в 2021-м).

Известно, что компания занимается строительством и принимает активное участие в госзакупках. Например, за последние пару лет организация выиграла два тендера с КДЦ «Здоровье» в Ростове. «Мегаполис» заключил сделку на миллиард рублей за капремонт зданий.

Официальной информации о задержании Науменко не поступало, она будет уточняться.

Ранее задержали и отправили в СИЗО командира взвода ДПС из Ростовской области. Правоохранителя подозревают в передаче крупной взятки.

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