Власти Ростова-на-Дону запустили опрос населения, когда давать отопление

Так, 54% ростовчан считают, что отопление разумно давать при среднесуточной температуре воздуха ниже +8 градусов Цельсия. Другие 32% респондентов склоняются к тому, что лучше включать батареи с 15 октября, так как на улице еще тепло. А еще 14% опрошенных ответили, что отопление нужно дать одновременно со всеми социальными учреждениями, то есть с 11 октября.