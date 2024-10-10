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Posted 10 октября, 10:15

Published 10 октября, 10:15

Modified 10 октября, 10:17

Updated 10 октября, 10:17

Власти Ростова-на-Дону проводят опрос среди жителей, когда включать отопление

Власти Ростова-на-Дону запустили опрос населения, когда давать отопление

10 октября 2024, 10:15
Фото: Изображение Midjourney
Власти Ростова-на-Дону проводят опрос среди жителей, когда включать отопление

Логвиненко предложил жителям Ростова-на-Дону решить, когда давать отопление

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко создал анонимный опрос на тему: «Когда необходимо начать включать отопление в многоквартирных домах». Проголосовать можно в его телеграм-канале.

10 октября в телеграм-канале Алексея Логвиненко появился опрос для жителей Ростова-на-Дону. Горожанам предлагают решить, когда включать отопление в многоэтажках. За три часа уже проголосовало более 8 тысяч человек.

Так, 54% ростовчан считают, что отопление разумно давать при среднесуточной температуре воздуха ниже +8 градусов Цельсия. Другие 32% респондентов склоняются к тому, что лучше включать батареи с 15 октября, так как на улице еще тепло. А еще 14% опрошенных ответили, что отопление нужно дать одновременно со всеми социальными учреждениями, то есть с 11 октября.

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В комментариях разгорелся нешуточный спор, каждый пытается перетянуть одеяло на себя: «Включать отопление в такую погоду — это просто отапливать улицу». «Читайте закон. Среднесуточная температура ниже +8 в течение пяти дней», — пишут пользователи.

«В воскресенье уже холодно, а потом будете бегать, что холодно и просить включить срочно отопление», — пишет ростовчанка.

Напомним, что на Ростовскую область надвигается грозовой фронт.

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