Власти Ростова-на-Дону запустили опрос населения, когда давать отопление

Posted 10 октября, 10:15
Published 10 октября, 10:15
Modified 10 октября, 10:17
Updated 10 октября, 10:17
10 октября в телеграм-канале Алексея Логвиненко появился опрос для жителей Ростова-на-Дону. Горожанам предлагают решить, когда включать отопление в многоэтажках. За три часа уже проголосовало более 8 тысяч человек.
Так, 54% ростовчан считают, что отопление разумно давать при среднесуточной температуре воздуха ниже +8 градусов Цельсия. Другие 32% респондентов склоняются к тому, что лучше включать батареи с 15 октября, так как на улице еще тепло. А еще 14% опрошенных ответили, что отопление нужно дать одновременно со всеми социальными учреждениями, то есть с 11 октября.
В комментариях разгорелся нешуточный спор, каждый пытается перетянуть одеяло на себя: «Включать отопление в такую погоду — это просто отапливать улицу». «Читайте закон. Среднесуточная температура ниже +8 в течение пяти дней», — пишут пользователи.
«В воскресенье уже холодно, а потом будете бегать, что холодно и просить включить срочно отопление», — пишет ростовчанка.
Напомним, что на Ростовскую область надвигается грозовой фронт.