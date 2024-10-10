«Здравсити» признан лучшим нишевым маркетплейсом для потребителей

Posted 10 октября, 12:48
Published 10 октября, 12:48
Modified 10 октября, 12:58
Updated 10 октября, 12:58
Организаторы ECOM Awards — Минпромторг России и Российская Ассоциация экспертов рынка ритейла. Премия вручается за наиболее значимые достижения в области развития рынка электронной коммерции.
В этом году на конкурс было подано порядка 100 заявок в 15 номинаций. Одной из наиболее интересных оказалась номинация «Нишевый B2C маркетплейс». В ней состязались онлайн-платформы, специализирующиеся на отдельных товарных группах и услугах для конечного потребителя, пишет retailevent.ru.
В итоге лучшим был признан маркетплейс здоровья «Здравсити». Второе место в номинации жюри присудило «М.Видео-Эльдорадо».
«Здравсити» — это федеральный онлайн-сервис товаров и услуг для здоровья и красоты. На нем можно не только купить лекарства и сопутствующие товары, но также получить бесплатные консультации врачей в рамках специальных акций, узнать интересные факты о поддержке здоровья, изучить статьи докторов о различных заболеваниях и т. д.
Ассортимент составляет около 59 тыс. наименований, ежемесячно ресурсом пользуются свыше 11 млн пользователей. Заказы, оформленные на маркетплейсе, можно получить курьером на дом или в более 32 тыс. партнерских аптеках в 83 регионах РФ.
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