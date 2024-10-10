«Здравсити» признан лучшим нишевым маркетплейсом для потребителей

«Здравсити» — это федеральный онлайн-сервис товаров и услуг для здоровья и красоты. На нем можно не только купить лекарства и сопутствующие товары, но также получить бесплатные консультации врачей в рамках специальных акций, узнать интересные факты о поддержке здоровья, изучить статьи докторов о различных заболеваниях и т. д.