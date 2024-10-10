Работников в Ростовской области массово переводят на удаленку

По данным hh.ru, за сентябрь 2024 года в Ростовской области появилось свыше 37 тысяч вакансий, и 2,8 тысячи из них с удаленным форматом работы. Количество подобных предложений стало на 4% больше, чем в августе этого же года и на 16% больше, чем в сентябре 2023 года.