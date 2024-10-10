Работников в Ростовской области массово переводят на удаленку

Posted 10 октября, 15:20
Published 10 октября, 15:20
Modified 10 октября, 15:23
Updated 10 октября, 15:23
По данным hh.ru, за сентябрь 2024 года в Ростовской области появилось свыше 37 тысяч вакансий, и 2,8 тысячи из них с удаленным форматом работы. Количество подобных предложений стало на 4% больше, чем в августе этого же года и на 16% больше, чем в сентябре 2023 года.
Также за это время расширился круг профессий, позволяющих работать на удаленке. Так, например, если раньше такой формат подходил в основном IT-специалистам, маркетологам, дизайнерам, представителям науки и образования, то теперь появились удаленные вакансии для специалистов по продажам (1,8 тысячи вакансий), юристов (прирост относительно сентября 2023 года составил 134%), работников сферы финансов и бухгалтерии (223%), а также для сотрудников сельского хозяйства (153%).
Добавим, что в некоторых отраслях количество предложений по удаленке наоборот упало. Отрицательную динамику зафиксировали в сфере гостеприимства (-70%), страхования (-53%), логистики (-40%) и административного персонала (-37%).
Ранее стало известно, кому в Ростове-на-Дону готовы платить от 200 тысяч рублей.