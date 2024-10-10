rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 октября, 15:20

Published 10 октября, 15:20

Modified 10 октября, 15:23

Updated 10 октября, 15:23

Жители Ростовской области массово переходят на удаленный формат работы

Работников в Ростовской области массово переводят на удаленку

10 октября 2024, 15:20
Фото: Изображение Midjourney
Жители Ростовской области массово переходят на удаленный формат работы

Работодатели в Ростовской области массово ищут сотрудников на удаленку

На рынке труда Ростовской области значительно выросло число удаленных и гибридных вакансий, сообщает сервис по поиску работы и подбору персонала.

По данным hh.ru, за сентябрь 2024 года в Ростовской области появилось свыше 37 тысяч вакансий, и 2,8 тысячи из них с удаленным форматом работы. Количество подобных предложений стало на 4% больше, чем в августе этого же года и на 16% больше, чем в сентябре 2023 года.

Также за это время расширился круг профессий, позволяющих работать на удаленке. Так, например, если раньше такой формат подходил в основном IT-специалистам, маркетологам, дизайнерам, представителям науки и образования, то теперь появились удаленные вакансии для специалистов по продажам (1,8 тысячи вакансий), юристов (прирост относительно сентября 2023 года составил 134%), работников сферы финансов и бухгалтерии (223%), а также для сотрудников сельского хозяйства (153%).

Стало известно, за какими специалистами гоняются работодатели в Ростовской области
Узнать подробнее

Добавим, что в некоторых отраслях количество предложений по удаленке наоборот упало. Отрицательную динамику зафиксировали в сфере гостеприимства (-70%), страхования (-53%), логистики (-40%) и административного персонала (-37%).

Ранее стало известно, кому в Ростове-на-Дону готовы платить от 200 тысяч рублей.

Читайте также:
Стало известно, кому в Ростове готовы платить 150 тысяч рублейСтало известно, кому в Ростове-на-Дону готовы платить от 200 тысяч рублейРоссияне массово отказываются терпеть стресс на работе
#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Профессии#Рынок труда#Работа#Трудоустройство#Вакансии#Открытые вакансии#Удаленка#Трудовая деятельность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика