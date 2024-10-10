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Posted 10 октября, 09:23

Published 10 октября, 09:23

Modified 10 октября, 09:25

Updated 10 октября, 09:25

Жителя Ростова-на-Дону осудили на 16 лет за поджог знакомых в гараже

Жителя Ростова-на-Дону осудили на 16 лет за поджог знакомых в гараже

10 октября 2024, 09:23
Фото: Следком Ростовской области
Жителя Ростова-на-Дону осудили на 16 лет за поджог знакомых в гараже
В Ростове-на-Дону осудили мужчину, который заживо сжег собутыльника в гараже и травмировал другого, информирует региональный следственный комитет.

Следователи выяснили, что в конце осени 2023 года злоумышленник вместе со знакомыми отдыхал в металлическом гараже, который находился по проспекту Буденновскому в Ростове-на-Дону. Трое мужчин выпивали, после чего между ними началась ссора. Фигурант вышел из помещения, взял бензин, облил им входную дверь и поджег гараж.

Когда начался пожар, преступник сбежал. Один из мужчин сгорел заживо, а второй смог выбраться, но получил ожоги головы и верхних конечностей. Его экстренно забрали в больницу, где врачи оказали ему необходимую медпомощь.

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Поджигатель признался в содеянном. Суд приговорил его к 16 годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Ранее бизнесмена осудили за смерть рабочего от удара током в Новочеркасске.

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