Жителя Ростова-на-Дону осудили на 16 лет за поджог знакомых в гараже

Posted 10 октября, 09:23
Published 10 октября, 09:23
Modified 10 октября, 09:25
Updated 10 октября, 09:25
Следователи выяснили, что в конце осени 2023 года злоумышленник вместе со знакомыми отдыхал в металлическом гараже, который находился по проспекту Буденновскому в Ростове-на-Дону. Трое мужчин выпивали, после чего между ними началась ссора. Фигурант вышел из помещения, взял бензин, облил им входную дверь и поджег гараж.
Когда начался пожар, преступник сбежал. Один из мужчин сгорел заживо, а второй смог выбраться, но получил ожоги головы и верхних конечностей. Его экстренно забрали в больницу, где врачи оказали ему необходимую медпомощь.
Поджигатель признался в содеянном. Суд приговорил его к 16 годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
Ранее бизнесмена осудили за смерть рабочего от удара током в Новочеркасске.