Жителя Ростова-на-Дону осудили на 16 лет за поджог знакомых в гараже

Следователи выяснили, что в конце осени 2023 года злоумышленник вместе со знакомыми отдыхал в металлическом гараже, который находился по проспекту Буденновскому в Ростове-на-Дону. Трое мужчин выпивали, после чего между ними началась ссора. Фигурант вышел из помещения, взял бензин, облил им входную дверь и поджег гараж.