Бастрыкин взял на контроль дело о неудачной пластической операции в Ростове

Posted 11 октября, 08:17
Published 11 октября, 08:17
Modified 11 октября, 08:19
Updated 11 октября, 08:19
На частную клинику в донской столице пожаловалась жительница Ростовской области. Она написала в комментариях telegram-канала СК России о том, что обратилась за косметологическими услугами, которые оказали некачественно.
По словам женщины, в апреле 2023 года ей сделали несколько пластических операций. После хирургического вмешательства на коже остались рубцы, которые до сих пор так и не прошли. Лицо горожанки теперь обезображено.
За случившееся так никого и не привлекли к ответственности. Следователи начали проводить проверку по данному обращению.
Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался этим делом и поручил руководителю регионального управления Следкома Аслану Хуаде представить доклад об обстоятельствах инцидента и результатах проверки
Ранее Бастрыкин потребовал доклад по мошенничеству со строительством жилых домов в Ростове.