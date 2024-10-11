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Posted 11 октября, 08:17

Published 11 октября, 08:17

Modified 11 октября, 08:19

Updated 11 октября, 08:19

Бастрыкин взял на контроль дело о неудачной пластической операции в Ростове

Бастрыкин взял на контроль дело о неудачной пластической операции в Ростове

11 октября 2024, 08:17
Фото: Изображение Midjourney
Бастрыкин взял на контроль дело о неудачной пластической операции в Ростове
Председатель Следкома России поручил доложить о результатах проверки по неудачной пластической операции в Ростове-на-Дону, сообщает ведомство.

На частную клинику в донской столице пожаловалась жительница Ростовской области. Она написала в комментариях telegram-канала СК России о том, что обратилась за косметологическими услугами, которые оказали некачественно.

По словам женщины, в апреле 2023 года ей сделали несколько пластических операций. После хирургического вмешательства на коже остались рубцы, которые до сих пор так и не прошли. Лицо горожанки теперь обезображено.

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За случившееся так никого и не привлекли к ответственности. Следователи начали проводить проверку по данному обращению.

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался этим делом и поручил руководителю регионального управления Следкома Аслану Хуаде представить доклад об обстоятельствах инцидента и результатах проверки

Ранее Бастрыкин потребовал доклад по мошенничеству со строительством жилых домов в Ростове.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Операция#Бастрыкин#Проверка#Следком#Следком России
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