Экс-главу села в Ростовской области осудили за махинации с землёй

Евгений Решетняков в 2016–2017 годах был главой Новоцелинского сельского поселения в Егорлыкском районе. Следователи смогли доказать, что в этот период он обманным путём приобрёл чужое имущество. Чиновник сделал подложные выписки из похозяйственных книг о наличии у граждан прав на 12 участков. Общая площадь земли, о которой идёт речь, составила 119,5 квадратных метров. Ущерб от действий Решетнякова составил один миллион рублей.