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Posted 11 октября, 12:58

Published 11 октября, 12:58

Modified 11 октября, 13:00

Updated 11 октября, 13:00

Экс-главу села в Ростовской области осудили за махинации с чужой землёй

Экс-главу села в Ростовской области осудили за махинации с землёй

11 октября 2024, 12:58
Фото: Unsplash
Экс-главу села в Ростовской области осудили за махинации с чужой землёй
Бывшего главу одного из сёл в Ростовской области Евгения Решетнякова отправили в колонию на два года, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Евгений Решетняков в 2016–2017 годах был главой Новоцелинского сельского поселения в Егорлыкском районе. Следователи смогли доказать, что в этот период он обманным путём приобрёл чужое имущество. Чиновник сделал подложные выписки из похозяйственных книг о наличии у граждан прав на 12 участков. Общая площадь земли, о которой идёт речь, составила 119,5 квадратных метров. Ущерб от действий Решетнякова составил один миллион рублей.

Когда афера вскрылась, против экс-главы завели дело по целому списку статей УК РФ. На днях Егорлыкский районный суд завершил рассмотрение дела и вынес приговор.

Бывшего чиновника признали виновным и приговорили к двум годам колонии общего режима.

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Ранее экс-глава отдела СК по Таганрогу обжаловал свой арест из-за взятки в два миллиона рублей.

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