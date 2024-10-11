Экс-главу села в Ростовской области осудили за махинации с землёй

Posted 11 октября, 12:58
Published 11 октября, 12:58
Modified 11 октября, 13:00
Updated 11 октября, 13:00
Евгений Решетняков в 2016–2017 годах был главой Новоцелинского сельского поселения в Егорлыкском районе. Следователи смогли доказать, что в этот период он обманным путём приобрёл чужое имущество. Чиновник сделал подложные выписки из похозяйственных книг о наличии у граждан прав на 12 участков. Общая площадь земли, о которой идёт речь, составила 119,5 квадратных метров. Ущерб от действий Решетнякова составил один миллион рублей.
Когда афера вскрылась, против экс-главы завели дело по целому списку статей УК РФ. На днях Егорлыкский районный суд завершил рассмотрение дела и вынес приговор.
Бывшего чиновника признали виновным и приговорили к двум годам колонии общего режима.