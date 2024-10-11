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Posted 11 октября, 12:56

Published 11 октября, 12:56

Modified 11 октября, 12:58

Updated 11 октября, 12:58

Уволить Карпина: эксперт намекнул на смену главного тренера ФК «Ростов»

Эксперт намекнул на смену главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина

11 октября 2024, 12:56
Фото: ФК «Ростов»
Уволить Карпина: эксперт намекнул на смену главного тренера ФК «Ростов»
Последнее время ФК «Ростов» показывает слабую игру. Эксперты во всем винят главного тренера команды Валерия Карпина. Мнением о компетентности тренера поделился футбольный эксперт издания Sportbox Александр Бубнов.

За осень 2024 года футбольный клуб «Ростов» участвовал в семи матчах. Только две игры закончились для команды победой: «Ростов» — Факел (4:1) и «Ростов» — «Оренбург» (3:1). Остальные встречи были провальными или завершились ничьей.

Бубнов подметил, что донские футболисты не могут забить и много пропускают. Однако это не удивляет эксперта, так как по его мнению, командой никто не занимается. Тренер Валерий Карпин совмещает курирование сборной и занятия с «Ростовом», что мешает качественно выполнять работу. Подобный подход заставляет задуматься о том, что Карпина могут уволить.

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«После подобных провалов в некоторых клубах тренеров меняют, а его не трогают», — считает Бубнов.

Ранее стало известно, что на овощи и фрукты для футболистов «Ростова» потратят пять миллионов рублей.

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