Эксперт намекнул на смену главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина

Бубнов подметил, что донские футболисты не могут забить и много пропускают. Однако это не удивляет эксперта, так как по его мнению, командой никто не занимается. Тренер Валерий Карпин совмещает курирование сборной и занятия с «Ростовом», что мешает качественно выполнять работу. Подобный подход заставляет задуматься о том, что Карпина могут уволить.