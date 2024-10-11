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Posted 11 октября, 10:42

Published 11 октября, 10:42

Modified 11 октября, 10:44

Updated 11 октября, 10:44

Градоначальник Логвиненко сообщил, когда дадут тепло в дома Ростова

Глава администрации Ростова Логвиненко сообщил, когда в дома дадут тепло

11 октября 2024, 10:42
Фото: Unsplash
Градоначальник Логвиненко сообщил, когда дадут тепло в дома Ростова
В Ростове завершился опрос населения о старте отопительного сезона, его итогами поделился глава городской управы Алексей Логвиненко.

11 октября тепло стало поступать в соцучреждения города. Чтобы разобраться с началом отопительного сезона в жилых домах, власти решили провести опрос в Telegram-канале градоначальника Алексея Логвиненко.

В течение дня ростовчане должны были выбрать между тремя вариантами: подавать тепло в дома уже с 11 октября, дождаться 15 октября или при установлении среднесуточной температуры воздуха ниже +8 градусов в течение пяти дней подряд.

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В опросе приняли участие 16 тысяч жителей города-миллионника. Большинство предложило дождаться устойчивого похолодания ниже +8 градусов.

Алексей Логвиненко по итогам голосования сообщил, что техническую возможность подачи тепла обеспечат с 15 октября. Но решение о начале отопительного сезона примут УК, ТСЖ и ЖСК вместе с жильцами в своих домах.

«По прогнозам синоптиков, уже на следующей неделе ожидается понижение температуры и дожди. Также нужно понимать, что тепло во все дома ростовчан одномоментно поступить не сможет, так как система наполняется постепенно и показатели теплоносителя выходят на нормативный уровень около двух недель после подключения большинства абонентов», — заключил градоначальник.

Ранее RostovGazeta опубликовала подробный прогноз погоды в Ростове на ближайшие дни.

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