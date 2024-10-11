Глава администрации Ростова Логвиненко сообщил, когда в дома дадут тепло

Posted 11 октября, 10:42
Published 11 октября, 10:42
Modified 11 октября, 10:44
Updated 11 октября, 10:44
11 октября тепло стало поступать в соцучреждения города. Чтобы разобраться с началом отопительного сезона в жилых домах, власти решили провести опрос в Telegram-канале градоначальника Алексея Логвиненко.
В течение дня ростовчане должны были выбрать между тремя вариантами: подавать тепло в дома уже с 11 октября, дождаться 15 октября или при установлении среднесуточной температуры воздуха ниже +8 градусов в течение пяти дней подряд.
В опросе приняли участие 16 тысяч жителей города-миллионника. Большинство предложило дождаться устойчивого похолодания ниже +8 градусов.
Алексей Логвиненко по итогам голосования сообщил, что техническую возможность подачи тепла обеспечат с 15 октября. Но решение о начале отопительного сезона примут УК, ТСЖ и ЖСК вместе с жильцами в своих домах.
«По прогнозам синоптиков, уже на следующей неделе ожидается понижение температуры и дожди. Также нужно понимать, что тепло во все дома ростовчан одномоментно поступить не сможет, так как система наполняется постепенно и показатели теплоносителя выходят на нормативный уровень около двух недель после подключения большинства абонентов», — заключил градоначальник.
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