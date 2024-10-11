Глава администрации Ростова Логвиненко сообщил, когда в дома дадут тепло

«По прогнозам синоптиков, уже на следующей неделе ожидается понижение температуры и дожди. Также нужно понимать, что тепло во все дома ростовчан одномоментно поступить не сможет, так как система наполняется постепенно и показатели теплоносителя выходят на нормативный уровень около двух недель после подключения большинства абонентов», — заключил градоначальник.