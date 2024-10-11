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Posted 11 октября, 11:12

Published 11 октября, 11:12

Modified 11 октября, 11:14

Updated 11 октября, 11:14

Городские власти с ростовчанами приняли решение о начале отопительного сезона

Городские власти с ростовчанами приняли решение о начале отопительного сезона

11 октября 2024, 11:12
Фото: Денис Демков. пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону
Техническую возможность подачи тепла в дома Ростова обеспечат с 15 октября. Но это не значит, что батареи в квартирах горожан сразу станут горячими. Управляющие компании, ТСЖ и ЖСК вместе с жителями вправе принять решение о дате включения отопления, сообщили RostovGazeta в администрации Ростова.

В администрации Ростова подвели итоги голосования ростовчан по выбору даты включения отопления в многоквартирных домах. Больше всего — 55% проголосовали за включение отопления в МКД при установлении среднесуточной температуры ниже восьми градусов. За запуск тепла с 15 октября свой голос отдали 32%.

Поэтому администрация Ростова приняла решение обеспечить возможность подачи тепла с 15 октября 2024 года. После чего УК, ТСЖ и ЖСК вместе с собственниками жилья могут выбрать самостоятельно, когда подавать тепло в дома.

«Нужно понимать, что тепло во все дома Ростова одномоментно поступить не может. Система наполняется постепенно. На нормативный уровень показатели теплоносителя выходят около двух недель после подключения большинства абонентов», — объяснили в администрации Ростова.

При этом, по прогнозам синоптиков, уже на следующей неделе ожидается понижение температуры воздуха и дожди.

Напомним, что подготовка городского хозяйства к отопительному сезону ежегодно проводится администрацией. Работы проходят по двум направлениям. Ведется подготовка жилищного фонда и социальной сферы, а также подготовка объектов инженерной инфраструктуры.

Маркером планомерного развития коммунальной инфраструктуры города является реализация инвестиционных и производственных программ ресурсоснабжающих организаций. Так, для прохождения безаварийного отопительного сезона в текущем году, предприятиями ЖКХ были увеличены объемы работ по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту систем жизнеобеспечения.

Уточняется, что объем инвестиционных вливаний в 2024 году составил 4,8 миллиарда рублей. Это на 3% больше, чем в предыдущем году. Увеличение капитальных вложений в обновление инфраструктуры стало возможно благодаря участию городских ресурсоснабжающих организаций в программах Фонда национального благосостояния.

К отопительному сезону в городе Ростове сегодня уже подготовлены все социальные объекты. Не только городского, но и областного подчинения. В их числе — школы, детские сады, поликлиники, больницы и родильные дома.

«Регламентные работы проведены более, чем в 4,6 тысяч многоквартирных домах с центральным отоплением из 4,8 тысяч. Для безаварийного прохождения отопительного сезона предприятиями ЖКХ увеличены объемы реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем жизнеобеспечения», — сообщил о ходе подготовительных работ глава администрации Ростова Алексей Логвиненко на расширенном пленарном совещании, которое состоялось 1 октября в Ростове.

Ранее Rostovgazeta писала, что в рамках работ по подготовке к отопительному сезону продолжается планомерная работа по принятию бесхозных тепловых вводов в муниципальную собственность с последующей передачей на баланс ресурсоснабжающих организаций города.

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