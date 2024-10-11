Грозы и морозы: стала известна погода в Ростовской области на выходных

Posted 11 октября, 10:08
Published 11 октября, 10:08
Modified 11 октября, 10:10
Updated 11 октября, 10:10
Небо над регионом затянут тучи. В субботу, 12 октября, осадков не ожидается. Скорость ветра увеличится до 14 метров в секунду. Температура воздуха днём опустится до +11 — +16 градусов. На юге Ростовской области возможно тепло до +24 градусов. В вечерние часы похолодает до +8 — +13 градусов.
В воскресенье пройдёт дожди с грозами. Скорость ветра вырастет до 20 метров в секунду. Дневная температура воздуха составит +6 — +15 градусов в зависимости от муниципалитета. На севере области будет гораздо холоднее. Ночью там стоит ждать заморозки до -2 градусов.