Грозы и морозы: стала известна погода в Ростовской области на выходных

Небо над регионом затянут тучи. В субботу, 12 октября, осадков не ожидается. Скорость ветра увеличится до 14 метров в секунду. Температура воздуха днём опустится до +11 — +16 градусов. На юге Ростовской области возможно тепло до +24 градусов. В вечерние часы похолодает до +8 — +13 градусов.