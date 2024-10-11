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Posted 11 октября, 10:08

Published 11 октября, 10:08

Modified 11 октября, 10:10

Updated 11 октября, 10:10

Грозы и морозы: стала известна погода в Ростовской области на выходных

Грозы и морозы: стала известна погода в Ростовской области на выходных

11 октября 2024, 10:08
Фото: Unsplash
Грозы и морозы: стала известна погода в Ростовской области на выходных

Синоптики предупредили о грозах и заморозках в Ростовской области на выходных

Серьёзное похолодание придёт в Ростовскую область на выходных, следует из прогноза Ростгдирометцентра.

Небо над регионом затянут тучи. В субботу, 12 октября, осадков не ожидается. Скорость ветра увеличится до 14 метров в секунду. Температура воздуха днём опустится до +11 — +16 градусов. На юге Ростовской области возможно тепло до +24 градусов. В вечерние часы похолодает до +8 — +13 градусов.

В воскресенье пройдёт дожди с грозами. Скорость ветра вырастет до 20 метров в секунду. Дневная температура воздуха составит +6 — +15 градусов в зависимости от муниципалитета. На севере области будет гораздо холоднее. Ночью там стоит ждать заморозки до -2 градусов.

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Ранее власти Ростова-на-Дону запустили опрос населения, когда давать отопление.

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