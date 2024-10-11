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Posted 11 октября, 03:23

Published 11 октября, 03:23

Modified 11 октября, 03:25

Updated 11 октября, 03:25

Губернатор Голубев назвал последствия атаки боевых БПЛА на Ростовскую область

Губернатор Голубев назвал последствия атаки боевых БПЛА на Ростовскую область

11 октября 2024, 03:23
Фото: для иллюстрации. Министерство обороны РФ
Губернатор Голубев назвал последствия атаки боевых БПЛА на Ростовскую область
Глава Ростовской области Василий Голубев сообщил о попытке атаки и ее последствиях на территории региона боевыми БПЛА, об этом он написал в своем телеграм.

Около 05.00 мск Голубев написал, что в ночь на 11 октября противником была предпринята атака ударными БПЛА. Тип беспилотников не был установлен. Всего военные нейтрализовали четыре дрона при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Все они были ликвидированы севернее Каменска-Шахтинского.

Глава региона уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений в результате атаки на земле нет.

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Ранее власти подсчитали, что ущерб от пожара, произошедшего в лесничестве Милютинского района Ростовской области в результате падения обломков беспилотника, превысил 12 миллионов рублей.

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