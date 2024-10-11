Губернатор Голубев назвал последствия атаки боевых БПЛА на Ростовскую область

Posted 11 октября, 03:23
Published 11 октября, 03:23
Modified 11 октября, 03:25
Updated 11 октября, 03:25
Около 05.00 мск Голубев написал, что в ночь на 11 октября противником была предпринята атака ударными БПЛА. Тип беспилотников не был установлен. Всего военные нейтрализовали четыре дрона при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Все они были ликвидированы севернее Каменска-Шахтинского.
Глава региона уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений в результате атаки на земле нет.
Ранее власти подсчитали, что ущерб от пожара, произошедшего в лесничестве Милютинского района Ростовской области в результате падения обломков беспилотника, превысил 12 миллионов рублей.