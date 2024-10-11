Губернатор Голубев назвал последствия атаки боевых БПЛА на Ростовскую область

Около 05.00 мск Голубев написал, что в ночь на 11 октября противником была предпринята атака ударными БПЛА. Тип беспилотников не был установлен. Всего военные нейтрализовали четыре дрона при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Все они были ликвидированы севернее Каменска-Шахтинского.