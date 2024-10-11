Губернатор Ростовской области сообщил о четырех беспилотниках и атаке на регион

Posted 11 октября, 03:06
Published 11 октября, 03:06
Modified 11 октября, 03:09
Updated 11 октября, 03:09
По словам Голубева, в ночь на 11 октября противник предпринял попытку атаки БПЛА. Это были ударные беспилотники неустановленного типа. Были замечены четыре дрона севернее Каменска-Шахтинского.
Военные нейтрализовали дроны при помощи средств радиоэлектронной борьбы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет.
До этого две ночи подряд, 9 и 10 октября, военные нейтрализовали по 10 БПЛА на территории Ростовской области. Обломки одного из них спровоцировали возгорание сухой растительности в Кагальницком районе.