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Posted 11 октября, 03:06

Published 11 октября, 03:06

Modified 11 октября, 03:09

Updated 11 октября, 03:09

Губернатор Ростовской области сообщил о четырех беспилотниках и атаке на регион

Губернатор Ростовской области сообщил о четырех беспилотниках и атаке на регион

11 октября 2024, 03:06
Фото: Правительство Ростовской области
Губернатор Ростовской области сообщил о четырех беспилотниках и атаке на регион
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в ночь на 11 октября регион атаковали беспилотники неустановленного типа.

По словам Голубева, в ночь на 11 октября противник предпринял попытку атаки БПЛА. Это были ударные беспилотники неустановленного типа. Были замечены четыре дрона севернее Каменска-Шахтинского.

Военные нейтрализовали дроны при помощи средств радиоэлектронной борьбы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет.

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До этого две ночи подряд, 9 и 10 октября, военные нейтрализовали по 10 БПЛА на территории Ростовской области. Обломки одного из них спровоцировали возгорание сухой растительности в Кагальницком районе.

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