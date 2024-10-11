Инвестиционный форум ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!»

Posted 11 октября, 09:41
Published 11 октября, 09:41
Modified 11 октября, 09:43
Updated 11 октября, 09:43
Традиционно форум станет площадкой для обсуждения ключевых макроэкономических трендов, вариантов развития и укрепления финансового суверенитета страны, поиска новых возможностей партнерства с дружественными странами.
В мероприятии примут участие представители органов власти, финансового и делового сообщества, главы российских и международных компаний, иностранные инвесторы.
Первый день форума будет посвящен глобальной макроэкономической повестке. Развитие розничных инвестиций и поиск внутренних источников финансирования станет фокусом дискуссий второго дня.
Президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин сказал: «Успешная экономика должна быть готова к внешним и внутренним шокам. Определить их, вовремя отреагировать, обозначить оптимальный вектор развития — основная задача, которая стоит перед участниками Форума. Сегодня, безусловно, необходимо продолжать инвестиции в ключевые отрасли, создавать новые рабочие места, развивать технологическую трансформацию. Но важно смотреть и в будущее, ведь те решения, которые мы принимаем сейчас, закладывают основу для развития многополярного мира».
Напомним, сейчас идет проект интеграции ВТБ и банка «Открытие». В декабре 2022 года ВТБ купил банк «Открытие» у ЦБ. К концу 2024 года интеграция полностью завершится, банки будут работать под общим брендом ВТБ. Rostovgazeta рассказывала ранее, что уже более половины клиентов среднего и малого бизнеса «Открытия» перешли в ВТБ. Более половины клиентов среднего и малого бизнеса «Открытия» перешли в ВТБ.