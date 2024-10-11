Инвестиционный форум ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!»

Президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин сказал: «Успешная экономика должна быть готова к внешним и внутренним шокам. Определить их, вовремя отреагировать, обозначить оптимальный вектор развития — основная задача, которая стоит перед участниками Форума. Сегодня, безусловно, необходимо продолжать инвестиции в ключевые отрасли, создавать новые рабочие места, развивать технологическую трансформацию. Но важно смотреть и в будущее, ведь те решения, которые мы принимаем сейчас, закладывают основу для развития многополярного мира».