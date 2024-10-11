Итоги пятницы: на Дону воюют с осами и дронами, а жителей Ростова признали богачами

Сильный ветер моментально разнес пламя по округе. В результате загорелось 17 построек, в том числе и несколько жилых домов. Пожар тушили 10 спасателей и три единицы спецтехники. Ликвидация заняла пару часов. За это время выгорело почти 500 квадратных метров территории.