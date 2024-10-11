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Posted 11 октября, 16:16

Published 11 октября, 16:16

Modified 11 октября, 16:18

Updated 11 октября, 16:18

Итоги пятницы в Ростовской области 11 октября

Итоги пятницы: на Дону воюют с осами и дронами, а жителей Ростова признали богачами

11 октября 2024, 16:16
Фото: rostovgazeta.ru
Итоги пятницы в Ростовской области 11 октября
В Ростовской области пенсионер сжег 17 строений, воюя с роем земляных ос, тем временем Ростов-на-Дону признали одним из самых дорогих городов России для жизни, а губернатор региона Василий Голубев сообщил об атаке четырех беспилотников.

Борец с осами

Житель поселка Горняцкого Белокалитвинского района заметил на своем участке гнездо земляных ос. Недолго думая, мужчина взял и поджег улей. Однако огонь уничтожил «домик» нежелательных соседей, но перекинулся на сухую траву.

Сильный ветер моментально разнес пламя по округе. В результате загорелось 17 построек, в том числе и несколько жилых домов. Пожар тушили 10 спасателей и три единицы спецтехники. Ликвидация заняла пару часов. За это время выгорело почти 500 квадратных метров территории.

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Дорогой ростовчане

Сразу 49% жителей Ростова-на-Дону считают город дорогим для жизни. То есть почти каждый второй ростовчанин придерживается такого мнения.

В опросе участвовали 10 тысяч человек экономически активного населения. 56% респондентов назвали Москву городом с самыми высокими ценами, тем самым сделав столицу России лидером рейтинга. Еще 54% голосов досталось Самаре.

На третьем месте расположился Краснодар. Там высокую стоимость жизни отметили 53% опрошенных. Столько же — в Нижнем Новгороде. Уфа набрала 52% голосов, а Пермь — 48% голосов.

Менее дорогими считаются Волгоград с Воронежем, которые получили по 38% голосов, а также Челябинск — 33%.

Сразу 49% жителей Ростова-на-Дону считают город одним из самых дорогих для жизни в стране.Сразу 49% жителей Ростова-на-Дону считают город одним из самых дорогих для жизни в стране.
Сразу 49% жителей Ростова-на-Дону считают город одним из самых дорогих для жизни в стране.. Фото: Unsplash
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Атака БПЛА

Глава Ростовской области Василий Голубев рассказал о том, что ночью 11 октября противник атаковал регион четырьмя ударными БПЛА. Тип беспилотников не удалось установить, однако это не помешало военным ликвидировать их. Все они обезврежены севернее Каменска-Шахтинского. Пострадавших и разрушений нет.

Жители Ростовской области слышали работу системы ПВО. Грохот был на столько сильным, что дончане были вынуждены закрыть окна, а домашние животные вовсе спрятались от страха. Некоторые люди подметили, что крыши домов начали ходить ходуном, а двери — затрястись.

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