Итоги пятницы: на Дону воюют с осами и дронами, а жителей Ростова признали богачами

Posted 11 октября, 16:16
Published 11 октября, 16:16
Modified 11 октября, 16:18
Updated 11 октября, 16:18
Житель поселка Горняцкого Белокалитвинского района заметил на своем участке гнездо земляных ос. Недолго думая, мужчина взял и поджег улей. Однако огонь уничтожил «домик» нежелательных соседей, но перекинулся на сухую траву.
Сильный ветер моментально разнес пламя по округе. В результате загорелось 17 построек, в том числе и несколько жилых домов. Пожар тушили 10 спасателей и три единицы спецтехники. Ликвидация заняла пару часов. За это время выгорело почти 500 квадратных метров территории.
Сразу 49% жителей Ростова-на-Дону считают город дорогим для жизни. То есть почти каждый второй ростовчанин придерживается такого мнения.
В опросе участвовали 10 тысяч человек экономически активного населения. 56% респондентов назвали Москву городом с самыми высокими ценами, тем самым сделав столицу России лидером рейтинга. Еще 54% голосов досталось Самаре.
На третьем месте расположился Краснодар. Там высокую стоимость жизни отметили 53% опрошенных. Столько же — в Нижнем Новгороде. Уфа набрала 52% голосов, а Пермь — 48% голосов.
Менее дорогими считаются Волгоград с Воронежем, которые получили по 38% голосов, а также Челябинск — 33%.
Глава Ростовской области Василий Голубев рассказал о том, что ночью 11 октября противник атаковал регион четырьмя ударными БПЛА. Тип беспилотников не удалось установить, однако это не помешало военным ликвидировать их. Все они обезврежены севернее Каменска-Шахтинского. Пострадавших и разрушений нет.
Жители Ростовской области слышали работу системы ПВО. Грохот был на столько сильным, что дончане были вынуждены закрыть окна, а домашние животные вовсе спрятались от страха. Некоторые люди подметили, что крыши домов начали ходить ходуном, а двери — затрястись.