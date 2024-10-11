Квартиры-студии в Ростове подорожали до рекордных 4 млн рублей. Почему растут цены?

По итогам третьего квартала, стоимость квартир-студий в Ростове достигла 4,1 миллиона рублей. Однокомнатные квартиры подорожали до 5,2 миллиона рублей, а двухкомнатные — до 7,2 миллиона рублей. Чтобы купить «трёшку» в Ростове, нужно отдать в среднем 9,6 миллиона рублей. Квартиры с ещё большим количеством комнат могут стоить до 16 миллионов рублей. В среднем квадратный метр жилья в Ростове оценили в 134 тысячи рублей.