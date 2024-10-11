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Posted 11 октября, 15:42

Published 11 октября, 15:42

Modified 11 октября, 15:44

Updated 11 октября, 15:44

Квартиры-студии в Ростове подорожали до 4 млн рублей. Как изменились цены на жильё?

Квартиры-студии в Ростове подорожали до рекордных 4 млн рублей. Почему растут цены?

11 октября 2024, 15:42
Фото: tfcygv79/Unsplash
Квартиры-студии в Ростове подорожали до 4 млн рублей. Как изменились цены на жильё?

Однокомнатные квартиры подорожали до 5 миллионов рублей в Ростове

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Эксклюзив
Средняя стоимость квадратного метра жилья в Ростове составляет 134 тысячи рублей, сообщили RostovGazeta аналитики «Авито Недвижимость».

По итогам третьего квартала, стоимость квартир-студий в Ростове достигла 4,1 миллиона рублей. Однокомнатные квартиры подорожали до 5,2 миллиона рублей, а двухкомнатные — до 7,2 миллиона рублей. Чтобы купить «трёшку» в Ростове, нужно отдать в среднем 9,6 миллиона рублей. Квартиры с ещё большим количеством комнат могут стоить до 16 миллионов рублей. В среднем квадратный метр жилья в Ростове оценили в 134 тысячи рублей.

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Аналитики отмечают, что после отмены льготной ипотеки падения спроса не зафиксировали, хотя он был не таким высоким, как во втором квартале года. По их словам, покупатели постепенно адаптируются к адресным программам, а также к траншевой ипотеке, которую предлагают некоторые застройщики.

Ранее сообщалось, что новостройки в Ростове обогнали по цене старый фонд на 26%.

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