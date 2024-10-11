Квартиры-студии в Ростове подорожали до рекордных 4 млн рублей. Почему растут цены?

Posted 11 октября, 15:42
Published 11 октября, 15:42
Modified 11 октября, 15:44
Updated 11 октября, 15:44
По итогам третьего квартала, стоимость квартир-студий в Ростове достигла 4,1 миллиона рублей. Однокомнатные квартиры подорожали до 5,2 миллиона рублей, а двухкомнатные — до 7,2 миллиона рублей. Чтобы купить «трёшку» в Ростове, нужно отдать в среднем 9,6 миллиона рублей. Квартиры с ещё большим количеством комнат могут стоить до 16 миллионов рублей. В среднем квадратный метр жилья в Ростове оценили в 134 тысячи рублей.
Аналитики отмечают, что после отмены льготной ипотеки падения спроса не зафиксировали, хотя он был не таким высоким, как во втором квартале года. По их словам, покупатели постепенно адаптируются к адресным программам, а также к траншевой ипотеке, которую предлагают некоторые застройщики.
Ранее сообщалось, что новостройки в Ростове обогнали по цене старый фонд на 26%.