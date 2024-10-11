М-4 «Дон» под Ростовом парализовала пробка из-за ДТП с фурой и зерновозом

Около 14.30 на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области произошла авария. Фура и зерновоз столкнулись в Аксайском районе недалеко от хутора Ленина. В связи с чем транспортные средства не могут проехать по правой полосе в восточном направлении. Пробка начинается на 1091-м километре автодороги и идет до въезда в хутор. Общая длина затора составляет примерно 10,2 километра.