М-4 «Дон» под Ростовом парализовала пробка из-за ДТП с фурой и зерновозом

Posted 11 октября, 12:44
Published 11 октября, 12:44
Modified 11 октября, 12:46
Updated 11 октября, 12:46
Около 14.30 на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области произошла авария. Фура и зерновоз столкнулись в Аксайском районе недалеко от хутора Ленина. В связи с чем транспортные средства не могут проехать по правой полосе в восточном направлении. Пробка начинается на 1091-м километре автодороги и идет до въезда в хутор. Общая длина затора составляет примерно 10,2 километра.
В телеграм-канал «Это Ростов новости» очевидцы прислали кадры с места ДТП. После удара фуру выкинуло на отбойник, где она и застряла. Кабина зерновоза сильно смята. На месте работают сотрудники полиции. Подробности аварии неизвестны.
Ранее массовое ДТП с участием бензовоза произошло на трассе под Ростовом.