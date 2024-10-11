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Posted 11 октября, 12:44

Published 11 октября, 12:44

Modified 11 октября, 12:46

Updated 11 октября, 12:46

М-4 «Дон» под Ростовом парализовала пробка из-за столкновения фуры и зерновоза

М-4 «Дон» под Ростовом парализовала пробка из-за ДТП с фурой и зерновозом

11 октября 2024, 12:44
Фото: unsplash. видео тг-канал «Это Ростов Новости»
М-4 «Дон» под Ростовом парализовала пробка из-за столкновения фуры и зерновоза
В Ростовской области автомобили застряли в многокилометровой пробке из-за ДТП с участием фуры и зерновоза, информирует сервис «Яндекс Карты».

Около 14.30 на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области произошла авария. Фура и зерновоз столкнулись в Аксайском районе недалеко от хутора Ленина. В связи с чем транспортные средства не могут проехать по правой полосе в восточном направлении. Пробка начинается на 1091-м километре автодороги и идет до въезда в хутор. Общая длина затора составляет примерно 10,2 километра.

Общая длина затора составляет примерно 10,2 километра.Общая длина затора составляет примерно 10,2 километра.
Общая длина затора составляет примерно 10,2 километра.. Фото: Яндекс. Карты
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В телеграм-канал «Это Ростов новости» очевидцы прислали кадры с места ДТП. После удара фуру выкинуло на отбойник, где она и застряла. Кабина зерновоза сильно смята. На месте работают сотрудники полиции. Подробности аварии неизвестны.

Ранее массовое ДТП с участием бензовоза произошло на трассе под Ростовом.

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