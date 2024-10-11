Массовое ДТП с участием бензовоза произошло на трассе под Ростовом

Posted 11 октября, 10:45
Published 11 октября, 10:45
Modified 11 октября, 10:47
Updated 11 октября, 10:47
Дорожное происшествие случилось утром 11 октября на дороге между Ростовом и Азовом. На кадрах, снятых очевидцами, видно легковое авто, врезавшееся в заднюю часть бензовоза. Легковушка получила механические повреждения. Сам бензовоз, по всей видимости, не пострадал. Также рядом находится третий автомобиль-участник ДТП.
Сотрудников ГИБДД на кадрах очевидцев не видно. В самом ведомстве официальной информацией об аварии не делились.
Данные о происшествии будут уточняться.
Ранее в Ростовской области мотоциклист погиб, вылетев с трассы.