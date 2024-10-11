Массовое ДТП с участием бензовоза произошло на трассе под Ростовом

Дорожное происшествие случилось утром 11 октября на дороге между Ростовом и Азовом. На кадрах, снятых очевидцами, видно легковое авто, врезавшееся в заднюю часть бензовоза. Легковушка получила механические повреждения. Сам бензовоз, по всей видимости, не пострадал. Также рядом находится третий автомобиль-участник ДТП.