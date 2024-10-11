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Posted 11 октября, 10:45

Published 11 октября, 10:45

Modified 11 октября, 10:47

Updated 11 октября, 10:47

Массовое ДТП с участием бензовоза произошло на трассе под Ростовом

Массовое ДТП с участием бензовоза произошло на трассе под Ростовом

11 октября 2024, 10:45
Фото: wikimedia.org
Массовое ДТП с участием бензовоза произошло на трассе под Ростовом
Авария с бензовозом случилась на трассе в Ростовской области, сообщает со ссылкой на очевидцев Telegram-канал «ДТП и ЧП Ростов».

Дорожное происшествие случилось утром 11 октября на дороге между Ростовом и Азовом. На кадрах, снятых очевидцами, видно легковое авто, врезавшееся в заднюю часть бензовоза. Легковушка получила механические повреждения. Сам бензовоз, по всей видимости, не пострадал. Также рядом находится третий автомобиль-участник ДТП.

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Видео: t.me/rostovdtp. Массовое ДТП с участием бензовоза произошло на трассе под Ростовом

Сотрудников ГИБДД на кадрах очевидцев не видно. В самом ведомстве официальной информацией об аварии не делились.

Данные о происшествии будут уточняться.

Ранее в Ростовской области мотоциклист погиб, вылетев с трассы.

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