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Posted 11 октября, 05:22

Published 11 октября, 05:22

Modified 11 октября, 05:39

Updated 11 октября, 05:39

Минобороны РФ сообщило о попытке террористической атаки в Ростовской области

Минобороны РФ сообщило о попытке террористической атаки в Ростовской области

11 октября 2024, 05:22
Фото: 1MI
Минобороны РФ сообщило о попытке террористической атаки в Ростовской области
Сотрудники министерства обороны России заявили, что в Ростовской области пресекли попытку террористической атаки сопредельного государства, следует из опубликованной информации ведомства.

На территории Ростовской области удалось перехватить четыре воздушных цели. Силами ПВО и радиоэлектронной борьбы отразили атаку в ночь на 11 октября.

Из-за сбитых БПЛА раздался жуткий грохот, который разбудил десятки местных жителей. Больше всего испугались маленькие дети. Кроме того, звук взрыва напугал домашних животных: кошек, собак и других.

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По словам очевидцев, в небе так сильно прогремело, что дома затряслись стены и крыша, задребезжали окна.

— Хорошо так тряхнуло, раскатисто, — пишут в соцсетях местные жители. — Стены маленько вздрогнули.

Всего за ночь в России уничтожили 10 беспилотников. В том числе три из них перехватили над Белгородской областью, два — над Брянской и один — над Курской.

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