Минобороны РФ сообщило о попытке террористической атаки в Ростовской области

Posted 11 октября, 05:22
Published 11 октября, 05:22
Modified 11 октября, 05:39
Updated 11 октября, 05:39
На территории Ростовской области удалось перехватить четыре воздушных цели. Силами ПВО и радиоэлектронной борьбы отразили атаку в ночь на 11 октября.
Из-за сбитых БПЛА раздался жуткий грохот, который разбудил десятки местных жителей. Больше всего испугались маленькие дети. Кроме того, звук взрыва напугал домашних животных: кошек, собак и других.
По словам очевидцев, в небе так сильно прогремело, что дома затряслись стены и крыша, задребезжали окна.
— Хорошо так тряхнуло, раскатисто, — пишут в соцсетях местные жители. — Стены маленько вздрогнули.
Всего за ночь в России уничтожили 10 беспилотников. В том числе три из них перехватили над Белгородской областью, два — над Брянской и один — над Курской.