Морозы до -2 градусов ожидаются в Ростовской области

Posted 11 октября, 08:26
Published 11 октября, 08:26
Modified 11 октября, 08:28
Updated 11 октября, 08:28
В Ростовской области ожидаются заморозки. Речь идет о северных районах региона. По ночам с 13 октября мороз ударит в Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Миллеровском районах. Аналогичная ситуация может наблюдаться также в Боковском и Тарасовском. В остальных муниципалитетах по ночам прогнозируют около +8…+13 градусов, местами — до -2 градусов.
В светлое время суток столбик термометра покажет около +10…+15 градусов. В некоторых, юго-западных районах тепло будет до +24. Например, в Кагальницком и Азовском районах.
В этот же день, 13 октября, в Ростовской области обещают сильный дождь и штормовой ветер. Сила его порывов достигнет 20 метров в секунду (или 72 километров в час).
Жители Ростова уже замерзают в домах, не дождавшись сильных холодов, и требуют включить отопление. Хотя в городе среднесуточная температура воздуха куда выше +8 градусов.