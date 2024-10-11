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Posted 11 октября, 08:26

Published 11 октября, 08:26

Modified 11 октября, 08:28

Updated 11 октября, 08:28

Синоптики рассказали, когда в Ростовской области ударят заморозки до -2 градусов

Морозы до -2 градусов ожидаются в Ростовской области

11 октября 2024, 08:26
Фото: Изображение Midjourney
Синоптики рассказали, когда в Ростовской области ударят заморозки до -2 градусов

К середине октября в Ростовской области похолодает до -2 градусов.

В Ростовской области может похолодать до -2 градусов. Когда и где ждать заморозков, сообщили в Северо-Кавказском УГМС.

В Ростовской области ожидаются заморозки. Речь идет о северных районах региона. По ночам с 13 октября мороз ударит в Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Миллеровском районах. Аналогичная ситуация может наблюдаться также в Боковском и Тарасовском. В остальных муниципалитетах по ночам прогнозируют около +8…+13 градусов, местами — до -2 градусов.

В светлое время суток столбик термометра покажет около +10…+15 градусов. В некоторых, юго-западных районах тепло будет до +24. Например, в Кагальницком и Азовском районах.

Мороз до -3 градусов ударит в Ростовской области в начале октября
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В этот же день, 13 октября, в Ростовской области обещают сильный дождь и штормовой ветер. Сила его порывов достигнет 20 метров в секунду (или 72 километров в час).

Жители Ростова уже замерзают в домах, не дождавшись сильных холодов, и требуют включить отопление. Хотя в городе среднесуточная температура воздуха куда выше +8 градусов.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ветер#Погода#Дождь#Заморозки
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