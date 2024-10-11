Морозы до -2 градусов ожидаются в Ростовской области

В Ростовской области ожидаются заморозки. Речь идет о северных районах региона. По ночам с 13 октября мороз ударит в Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Миллеровском районах. Аналогичная ситуация может наблюдаться также в Боковском и Тарасовском. В остальных муниципалитетах по ночам прогнозируют около +8…+13 градусов, местами — до -2 градусов.