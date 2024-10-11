Мощный ливень и штормовой ветер обрушатся на Ростовскую область

Posted 11 октября, 06:23
Published 11 октября, 06:23
Modified 11 октября, 06:25
Updated 11 октября, 06:25
В ближайшие сутки жителей региона ждет ухудшение погоды. На Дону заметно похолодает. Температура воздуха ночью на севере Ростовской области (Шолоховский, Чертковский районы) опустится до -2 градусов. В остальных муниципалитетах в среднем будет около +2…+13. Днем столбик термометр покажет примерно +10…+15, местами — до +20…+24 (Азовский, Кагальницкий районы).
Ветер усилится до 15-20 метров в секунду — как в Калмыкии, где в это время снова бушует пыльная буря. Однако частицы почвы в Ростовской области ветер не сможет поднять из-за дождя.
Осадки ожидаются в течение дня. Помимо донского региона, дожди накроют Краснодарский край и Адыгею. Там даже будет гроза.
Ранее стало известно, когда прекратится магнитная буря, которая бушует второй день.