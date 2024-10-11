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Posted 11 октября, 06:23

Published 11 октября, 06:23

Modified 11 октября, 06:25

Updated 11 октября, 06:25

На выходных мощный ливень и штормовой ветер накроют Ростовскую область

Мощный ливень и штормовой ветер обрушатся на Ростовскую область

11 октября 2024, 06:23
Фото: Unsplash
На выходных мощный ливень и штормовой ветер накроют Ростовскую область
В ближайшие дни ожидается сильный дождь в Ростовской области. О прогнозе погоды 13 октября сообщили специалисты Северо-Кавказского УГМС.

В ближайшие сутки жителей региона ждет ухудшение погоды. На Дону заметно похолодает. Температура воздуха ночью на севере Ростовской области (Шолоховский, Чертковский районы) опустится до -2 градусов. В остальных муниципалитетах в среднем будет около +2…+13. Днем столбик термометр покажет примерно +10…+15, местами — до +20…+24 (Азовский, Кагальницкий районы).

Ветер усилится в Ростовской области с 25 сентября
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Ветер усилится до 15-20 метров в секунду — как в Калмыкии, где в это время снова бушует пыльная буря. Однако частицы почвы в Ростовской области ветер не сможет поднять из-за дождя.

Осадки ожидаются в течение дня. Помимо донского региона, дожди накроют Краснодарский край и Адыгею. Там даже будет гроза.

Ранее стало известно, когда прекратится магнитная буря, которая бушует второй день.

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