На трассе М-4 «Дон» под Ростовом парализовало движение на восемь километров

Posted 11 октября, 09:41
Published 11 октября, 09:41
Modified 11 октября, 09:43
Updated 11 октября, 09:43
Затор начинается от Соленого озера, на 1068-м километре автодороги. Он тянется до самого Аксая. Там на пересечении улицы Гагарина с Западной сломалась «Газель». Кроме того, движение затрудняет ремонт дороги. Из-за него скоростной режим снизили на участке трассы, а сами работы, скорее всего, заняли часть дороги.
Общая протяженность пробки составляет порядка восьми километров. Чтобы их проехать, понадобится больше часа. Водителям стоит выбрать альтернативные пути, чтобы не терять время в заторе. Например, объехать пробку через обход Ростова-на-Дону.
Накануне движение оказалось парализовано в центре донской столицы. Из-за неработающих светофоров на трех перекрестках сразу образовались огромные пробки. По словам водителей, регулировщики не справлялись с работой.