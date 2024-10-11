rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 октября, 09:41

Published 11 октября, 09:41

Modified 11 октября, 09:43

Updated 11 октября, 09:43

На трассе М-4 «Дон» под Ростовом парализовало движение на восемь километров

На трассе М-4 «Дон» под Ростовом парализовало движение на восемь километров

11 октября 2024, 09:41
Фото: Unsplash
На трассе М-4 «Дон» под Ростовом парализовало движение на восемь километров
В Ростовской области образовалась огромная пробка на федеральной трассе М-4 «Дон», информация об этом указана на платформе «Яндекс.Карты».

Затор начинается от Соленого озера, на 1068-м километре автодороги. Он тянется до самого Аксая. Там на пересечении улицы Гагарина с Западной сломалась «Газель». Кроме того, движение затрудняет ремонт дороги. Из-за него скоростной режим снизили на участке трассы, а сами работы, скорее всего, заняли часть дороги.

Общая протяженность пробки составляет порядка восьми километров. Чтобы их проехать, понадобится больше часа. Водителям стоит выбрать альтернативные пути, чтобы не терять время в заторе. Например, объехать пробку через обход Ростова-на-Дону.

Движение на М-4 парализовало под Ростовом из-за массового ДТП и дыма от пожара
Узнать подробнее
На трассе М-4 «Дон» под Ростовом парализовало движение на восемь километровНа трассе М-4 «Дон» под Ростовом парализовало движение на восемь километров
На трассе М-4 «Дон» под Ростовом парализовало движение на восемь километров. Фото: Яндекс. Карты

Накануне движение оказалось парализовано в центре донской столицы. Из-за неработающих светофоров на трех перекрестках сразу образовались огромные пробки. По словам водителей, регулировщики не справлялись с работой.

Читайте также:
Движение на въезде в Ростов парализовало из-за ДТП под ЧалтыремВодители встали в огромной пробке на М-4 «Дон» под Ростовом из-за ремонта дорогиНа въезде в Ростов 25 сентября парализовало движение из-за ДТП
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Аксай#Пробка#Ростов#Ремонт дороги#Альтернативные пути#М-4 «Дон»#Газель#Затор#Время
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика