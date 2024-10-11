На трассе М-4 «Дон» под Ростовом парализовало движение на восемь километров

Затор начинается от Соленого озера, на 1068-м километре автодороги. Он тянется до самого Аксая. Там на пересечении улицы Гагарина с Западной сломалась «Газель». Кроме того, движение затрудняет ремонт дороги. Из-за него скоростной режим снизили на участке трассы, а сами работы, скорее всего, заняли часть дороги.