На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области фура насмерть сбила мужчину

Из-за ДТП парализовало движение в сторону Ростова. Затор тянется от 957 километра федеральной трассы до поворота к хутору Холодный Плес. Протяженность пробки составляет более двух километров. По данным навигатора «Яндекс. Карты», чтобы проехать это расстояние, нужно не меньше 15 минут.