На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области фура насмерть сбила мужчину

Posted 11 октября, 19:49
Published 11 октября, 19:49
Modified 11 октября, 19:52
Updated 11 октября, 19:52
Происшествие случилось вечером 11 октября в Красносулинском районе. В telegram-канале «Это Ростов новости» очевидцы опубликовали видео с места аварии. На кадрах видно, как посреди дороги лежит человек.
Как сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области, 41-летний мужчина перебегал дорогу по «зебре». Водитель фуры DAF не успел вовремя остановиться и сбил пешехода.
На место вызвали медиков, но к их прибытию мужчина был уже мертв.
— Такое темное место, я даже пешеходный переход не увидела, — пишут в комментариях подписчики. — Как можно делать наземные переходы на трассе?
Из-за ДТП парализовало движение в сторону Ростова. Затор тянется от 957 километра федеральной трассы до поворота к хутору Холодный Плес. Протяженность пробки составляет более двух километров. По данным навигатора «Яндекс. Карты», чтобы проехать это расстояние, нужно не меньше 15 минут.
В этот же день пробка была в Аксайском районе из-за ДТП фуры с зерновозом.