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Posted 11 октября, 19:49

Published 11 октября, 19:49

Modified 11 октября, 19:52

Updated 11 октября, 19:52

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области фура насмерть сбила мужчину

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области фура насмерть сбила мужчину

11 октября 2024, 19:49
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области фура насмерть сбила мужчину
На трассе М-4 «Дон» в Красносулинском районе Ростовской области образовалась пробка из-за ДТП, в котором сбили мужчину.

Происшествие случилось вечером 11 октября в Красносулинском районе. В telegram-канале «Это Ростов новости» очевидцы опубликовали видео с места аварии. На кадрах видно, как посреди дороги лежит человек.

Как сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области, 41-летний мужчина перебегал дорогу по «зебре». Водитель фуры DAF не успел вовремя остановиться и сбил пешехода.

На место вызвали медиков, но к их прибытию мужчина был уже мертв.

Движение на М-4 «Дон» под Шахтами парализовало из-за смертельного ДТП с фурой
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— Такое темное место, я даже пешеходный переход не увидела, — пишут в комментариях подписчики. — Как можно делать наземные переходы на трассе?

Из-за ДТП парализовало движение в сторону Ростова. Затор тянется от 957 километра федеральной трассы до поворота к хутору Холодный Плес. Протяженность пробки составляет более двух километров. По данным навигатора «Яндекс. Карты», чтобы проехать это расстояние, нужно не меньше 15 минут.

В этот же день пробка была в Аксайском районе из-за ДТП фуры с зерновозом.

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