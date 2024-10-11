Снеки-убийцы: обычные фисташки отправили в реанимацию жительницу Ростовской области

Внезапный приступ аллергии у ростовчанки спровоцировала порция фисташек. Женщина и раньше питалась ими, никаких проблем со здоровьем у неё не возникало. Врачи позже объяснили, что аллергия может развиться в любом возрасте даже на те продукты, которые раньше не вызывали опасений.