Снеки-убийцы: обычные фисташки отправили в реанимацию жительницу Ростовской области

Posted 11 октября, 08:16
Published 11 октября, 08:16
Modified 11 октября, 08:18
Updated 11 октября, 08:18
Внезапный приступ аллергии у ростовчанки спровоцировала порция фисташек. Женщина и раньше питалась ими, никаких проблем со здоровьем у неё не возникало. Врачи позже объяснили, что аллергия может развиться в любом возрасте даже на те продукты, которые раньше не вызывали опасений.
Скорая забрала женщину с анафилактическим шоком. У неё онемел язык и наступило удушье. В отделение реанимации она поступила с едва прощупывающимся пульсом, сильными отёками и очень низким давлением.
Пациентка сутки пробыла в реанимации. Врачи сумели спасти её жизнь. Сейчас она уже выписана домой.