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Posted 11 октября, 08:16

Published 11 октября, 08:16

Modified 11 октября, 08:18

Updated 11 октября, 08:18

Обычные фисташки могли стать причиной смерти жительницы Ростовской области

Снеки-убийцы: обычные фисташки отправили в реанимацию жительницу Ростовской области

11 октября 2024, 08:16
Фото: Unsplash
Обычные фисташки могли стать причиной смерти жительницы Ростовской области

Обычные фисташки чуть не убили жительницу Ростовской области

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Здоровье и красота
Неожиданная аллергическая реакция едва не стала причиной смерти женщины в Ростове, сообщили в Минздраве региона.

Внезапный приступ аллергии у ростовчанки спровоцировала порция фисташек. Женщина и раньше питалась ими, никаких проблем со здоровьем у неё не возникало. Врачи позже объяснили, что аллергия может развиться в любом возрасте даже на те продукты, которые раньше не вызывали опасений.

Скорая забрала женщину с анафилактическим шоком. У неё онемел язык и наступило удушье. В отделение реанимации она поступила с едва прощупывающимся пульсом, сильными отёками и очень низким давлением.

Пациентка сутки пробыла в реанимации. Врачи сумели спасти её жизнь. Сейчас она уже выписана домой.

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