Пенсионер спалил 17 строений, воюя с роем ос в Ростовской области

Происшествие случилось в поселке Горняцком Белокалитвинского района. Местный житель высаживал саженцы, когда обнаружил гнездо земляных ос. Он решил сразу разобраться с новыми «соседями». Мужчина поджег гнездо, но сгорело не только оно. Пламя перебросилось на сухостой.