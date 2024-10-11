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Posted 11 октября, 07:20

Published 11 октября, 07:20

Modified 11 октября, 07:22

Updated 11 октября, 07:22

Пенсионер спалил жилые дома, пытаясь избавиться от ос в Ростовской области

Пенсионер спалил 17 строений, воюя с роем ос в Ростовской области

11 октября 2024, 07:20
Фото: wikimedia.org
Пенсионер спалил жилые дома, пытаясь избавиться от ос в Ростовской области
В Ростовской области произошел крупный пожар по вине одного из местных жителей. Мужчина хотел избавиться от ос, а в итоге сжег несколько домов, сообщает МЧС.

Происшествие случилось в поселке Горняцком Белокалитвинского района. Местный житель высаживал саженцы, когда обнаружил гнездо земляных ос. Он решил сразу разобраться с новыми «соседями». Мужчина поджег гнездо, но сгорело не только оно. Пламя перебросилось на сухостой.

Сильный ветер разнес огонь еще больше по округе. В результате полыхало 17 строений, в том числе несколько жилых домов.

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Пенсионер спалил жилые дома, пытаясь избавиться от ос в Ростовской областиПенсионер спалил жилые дома, пытаясь избавиться от ос в Ростовской области
Пенсионер спалил жилые дома, пытаясь избавиться от ос в Ростовской областиПенсионер спалил жилые дома, пытаясь избавиться от ос в Ростовской области
Пенсионер спалил жилые дома, пытаясь избавиться от ос в Ростовской области. Фото: МЧС Ростовской области
— Пожар тушили 10 человек на трех автоцистернах, — сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Ликвидировать пламя удалось через пару часов. К этому моменту выгорело почти 500 квадратных метров.

Еще один крупный пожар на днях случился под Азовом. Там весь город накрыло едким дымом из-за ЧП. Поля вдоль трассы полыхают несколько дней подряд.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#МЧС#Белокалитвинский район#Жилые дома#Ликвидация#Автоцистерны
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