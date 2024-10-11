Пенсионер спалил 17 строений, воюя с роем ос в Ростовской области

Posted 11 октября, 07:20
Published 11 октября, 07:20
Modified 11 октября, 07:22
Updated 11 октября, 07:22
Происшествие случилось в поселке Горняцком Белокалитвинского района. Местный житель высаживал саженцы, когда обнаружил гнездо земляных ос. Он решил сразу разобраться с новыми «соседями». Мужчина поджег гнездо, но сгорело не только оно. Пламя перебросилось на сухостой.
Сильный ветер разнес огонь еще больше по округе. В результате полыхало 17 строений, в том числе несколько жилых домов.
— Пожар тушили 10 человек на трех автоцистернах, — сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Ликвидировать пламя удалось через пару часов. К этому моменту выгорело почти 500 квадратных метров.
Еще один крупный пожар на днях случился под Азовом. Там весь город накрыло едким дымом из-за ЧП. Поля вдоль трассы полыхают несколько дней подряд.