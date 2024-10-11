Перевозчиков в Ростовской области наказали за опасные для людей автобусы

Posted 11 октября, 08:46
Published 11 октября, 08:46
Modified 11 октября, 08:48
Updated 11 октября, 08:48
Нарушения выявили на маршруте №85А. Там нашли автобус, год выпуска которого не соответствовал установленным требованиям. А маршрут №155В обслуживал автобус, не прошедший технический осмотр. Такие нарушения напрямую влияют на безопасность пассажиров. Сами люди часто жалуются в Минтранс на плохое состояние и работу автобусов.
Виновников привлекли к административной ответственности, им грозит штраф. Всего с начала года с перевозчиков и водителей за нарушения в работе взыскали в общей сложности один миллион рублей.