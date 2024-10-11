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Posted 11 октября, 08:46

Published 11 октября, 08:46

Modified 11 октября, 08:48

Updated 11 октября, 08:48

Перевозчиков в Ростовской области наказали за небезопасный для людей транспорт

Перевозчиков в Ростовской области наказали за опасные для людей автобусы

11 октября 2024, 08:46
Фото: Минтранс Ростовской области
Перевозчиков в Ростовской области наказали за небезопасный для людей транспорт
Сотрудники Минтранса Ростовской области проверили общественный транспорт, курсирующий из Ростова в соседние населённые пункты, сообщила пресс-служба ведомства.

Нарушения выявили на маршруте №85А. Там нашли автобус, год выпуска которого не соответствовал установленным требованиям. А маршрут №155В обслуживал автобус, не прошедший технический осмотр. Такие нарушения напрямую влияют на безопасность пассажиров. Сами люди часто жалуются в Минтранс на плохое состояние и работу автобусов.

Виновников привлекли к административной ответственности, им грозит штраф. Всего с начала года с перевозчиков и водителей за нарушения в работе взыскали в общей сложности один миллион рублей.

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Сотрудники Минтранса Ростовской области проверили общественный транспортСотрудники Минтранса Ростовской области проверили общественный транспорт
Сотрудники Минтранса Ростовской области проверили общественный транспортСотрудники Минтранса Ростовской области проверили общественный транспорт
Сотрудники Минтранса Ростовской области проверили общественный транспортСотрудники Минтранса Ростовской области проверили общественный транспорт
Сотрудники Минтранса Ростовской области проверили общественный транспортСотрудники Минтранса Ростовской области проверили общественный транспорт
Сотрудники Минтранса Ростовской области проверили общественный транспортСотрудники Минтранса Ростовской области проверили общественный транспорт
Сотрудники Минтранса Ростовской области проверили общественный транспорт. Фото: Минтранс Ростовской области

Ранее сообщалось, что в Ростове запустят автобус между ЖК «Западная резиденция» и школой №72.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов
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