По Дону гуляют: сибиряки стали в 2 раза чаще отдыхать в Ростовской области

Posted 11 октября, 09:00
Published 11 октября, 09:00
Modified 11 октября, 09:01
Updated 11 октября, 09:01
Согласно исследованию big data T2 в период с июня по август 2024 года общее количество гостей Ростовской области среди клиентов компании возросло на 21% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самым активным месяцем для поездок стал август — в это время регион посетили 48% от всех путешественников. Наибольший прирост турпотока также зафиксирован в последний месяц лета — число гостей увеличилось на 42% по сравнению с 2023 годом. Чаще всего отдыхающие проводили в регионе 4-6 дней.
Активнее других Ростовскую область посещали туристы в возрасте от 35 до 44 лет — они составляют треть от общего числа путешественников. На гостей в возрасте 45-54 и 25-34 лет пришлись 21% и 20% соответственно. При этом максимальный прирост год к году показала возрастная категория от 19 до 24 лет — 56%.
Среди регионов, жители которых выбирают Ростовскую область для проведения летнего досуга, лидируют Москва и Московская область, Краснодарский край, Воронежская и Волгоградская области. На их долю приходится 47% от общего турпотока.
Наибольший прирост по числу гостей в Ростовскую область в 2024 году показал Сибирский федеральный округ: количество путешественников из Республики Хакасии, Республики Алтай и Алтайского края возросло в 2,5 раза, а из Томской и Новосибирской областей — в 2 раза.
Также компания проанализировала активность гостей в использовании мобильного интернета и голосовой связи в регионе. За июнь–август 2024 года абоненты гостевых регионов использовали на 40% гигабайтов больше, чем за аналогичный период годом ранее, количество выговоренных минут возросло на 9%. Больше других в сети время проводили представители Еврейкой автономной области, Приморского и Краснодарского краев. Также жители Кубани вместе с резидентами Хакасии и Бурятии активнее всех говорили по телефону.
Самыми популярными локациями среди путешественников стали Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог и Новочеркасск — главные культурные и исторические места региона. Здесь клиенты компании делились впечатлениями от просмотра достопримечательностей в общении по телефону, мессенджерах и соцсетях. Наиболее активными в использовании мобильного интернета стали гости столицы области: прогуливаясь по набережной Дона, а также по Большой Садовой и Пушкинской абоненты Т2 скачали 70% от общего объема трафика, потраченного в самых посещаемых городах Ростовской области.
Туристы, выбравшие местом отдыха родину Чехова, в 2024 году пользовались скоростным интернетом на 25% чаще, чем в 2023 году. Посетители музея-заповедника «Танаис» и историко-археологического и палеонтологического музея в Азове использовали LTE на уровне прошлого года. Также гости городов стали больше говорить по телефону — рост составил 7%.
Активный внутренний туризм и экспоненциальный рост трафика требуют постоянных технических работ по поддержанию качества связи на высоком уровне: установки новых базовых станций, агрегации несущих частот, довесов оборудования на уже существующую инфраструктуру и рефарминга частот в технологию LTE. Для обеспечения доступной и стабильной связи Т2 продолжает непрерывно улучшать сеть на территории всей Ростовской области.
В исследовании учитывались обезличенные данные клиентов компании, отправляющихся в путешествие на срок от трех дней.