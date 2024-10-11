По Дону гуляют: сибиряки стали в 2 раза чаще отдыхать в Ростовской области

Согласно исследованию big data T2 в период с июня по август 2024 года общее количество гостей Ростовской области среди клиентов компании возросло на 21% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самым активным месяцем для поездок стал август — в это время регион посетили 48% от всех путешественников. Наибольший прирост турпотока также зафиксирован в последний месяц лета — число гостей увеличилось на 42% по сравнению с 2023 годом. Чаще всего отдыхающие проводили в регионе 4-6 дней.