Проект школы в Левенцовке в Ростове не прошел Госэкспертизу

Posted 11 октября, 18:05
Published 11 октября, 18:05
Modified 11 октября, 18:07
Updated 11 октября, 18:07
Образовательное учреждение хотело построить ООО «Специализированный застройщик Левенцовка парк». По плану школа должна была появиться в 8-м микрорайоне Левенцовки. Проект предусматривал посещение школы 1,1 тысячи учеников. Однако документация не прошла проверку. Что именно придется поправить в проекте, не уточняется.
Застройщик «Левенцовка парк» появился в 2010 году. С конца лета 2023 года он перешел в управление ООО «ТЭН-Девелопмент». За годы существования компания выиграла 11 государственных тендеров общей стоимостью порядка 24,5 миллиона рублей. При этом прибыль только за последний год превысила один миллиард рублей.
В прошлом году в Левенцовке открыли еще одну школу, рассчитанную на 1100 учеников.