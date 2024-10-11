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Posted 11 октября, 18:05

Published 11 октября, 18:05

Modified 11 октября, 18:07

Updated 11 октября, 18:07

Проект школы в Левенцовке в Ростове не прошел Госэкспертизу

Проект школы в Левенцовке в Ростове не прошел Госэкспертизу

11 октября 2024, 18:05
Фото: Изображение Midjourney
Проект школы в Левенцовке в Ростове не прошел Госэкспертизу
Государственная экспертиза выдала отрицательное заключение по проекту и инженерным изысканиям для строительства школы в Левенцовке в Ростове, документ размещен на сайте ЕГРЗ.

Образовательное учреждение хотело построить ООО «Специализированный застройщик Левенцовка парк». По плану школа должна была появиться в 8-м микрорайоне Левенцовки. Проект предусматривал посещение школы 1,1 тысячи учеников. Однако документация не прошла проверку. Что именно придется поправить в проекте, не уточняется.

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Застройщик «Левенцовка парк» появился в 2010 году. С конца лета 2023 года он перешел в управление ООО «ТЭН-Девелопмент». За годы существования компания выиграла 11 государственных тендеров общей стоимостью порядка 24,5 миллиона рублей. При этом прибыль только за последний год превысила один миллиард рублей.

В прошлом году в Левенцовке открыли еще одну школу, рассчитанную на 1100 учеников.

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