Проект школы в Левенцовке в Ростове не прошел Госэкспертизу

Застройщик «Левенцовка парк» появился в 2010 году. С конца лета 2023 года он перешел в управление ООО «ТЭН-Девелопмент». За годы существования компания выиграла 11 государственных тендеров общей стоимостью порядка 24,5 миллиона рублей. При этом прибыль только за последний год превысила один миллиард рублей.