Рабочий погиб под завалами во время укладки труб в Новочеркасске

10 октября в Новочеркасске рабочие приступили к подземным работам по замене труб по улице Комитетской. Вечером около 18.00 мск один из коммунальщиков спустился в вырытую яму, и именно в этот момент произошел грунтовый обвал. Одна из стен канавы разрушилась и полностью засыпала 40-летнего мужчину. Коллеги сразу же принялись его откапывать, но слой земли был слишком большой. Рабочий задохнулся, а врачи скорой помощи уже не смогли его откачать.