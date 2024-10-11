Рабочий погиб под завалами во время укладки труб в Новочеркасске

Posted 11 октября, 15:51
Published 11 октября, 15:51
Modified 11 октября, 15:53
Updated 11 октября, 15:53
10 октября в Новочеркасске рабочие приступили к подземным работам по замене труб по улице Комитетской. Вечером около 18.00 мск один из коммунальщиков спустился в вырытую яму, и именно в этот момент произошел грунтовый обвал. Одна из стен канавы разрушилась и полностью засыпала 40-летнего мужчину. Коллеги сразу же принялись его откапывать, но слой земли был слишком большой. Рабочий задохнулся, а врачи скорой помощи уже не смогли его откачать.
По сведениям СМИ, полученным от сотрудников полиции, мужчина являлся гражданином другого государства. По неподтвержденной информации рабочий находился на территории России нелегально. Его коллеги признались, что документы погибшего просрочены.
Ранее следователи завели уголовное дело из-за гибели рабочего на заводе в Ростове-на-Дону.