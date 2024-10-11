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Posted 11 октября, 10:59

Published 11 октября, 10:59

Modified 11 октября, 11:01

Updated 11 октября, 11:01

В десятку самых дорогих мегаполисов России вошел Ростов-на-Дону

Ростов-на-Дону признали одним из самых дорогих городов России для жизни

11 октября 2024, 10:59
Фото: rostovgazeta.ru
В десятку самых дорогих мегаполисов России вошел Ростов-на-Дону
Почти половина опрошенных решили, что Ростов — один из самых дорогих для жизни городов России, следует из результатов исследования SuperJob.

В опросе принимали участие около 10 тысяч людей, представляющих экономически активное население. По их мнению, лидером среди мегаполисов с самыми высокими ценами остается Москва. Ее назвали 56% человек. Еще 54% голосов досталось Самаре.

На третьем месте оказался мегаполис из соседнего региона — Краснодар. Там высокую стоимость жизни отметили 53% человек. Столько же — в Нижнем Новгороде. Уфа набрала 52% голосов. Почти каждый второй в Ростове тоже считает город очень дорогим для жизни (49%). В Перми — 48%.

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Наименее дорогими считаются Волгоград с Воронежем (по 38% голосов) и Челябинск (33% опрошенных).

Ранее RostovGazeta сообщала о том, в каких городах региона самые дорогие цены на жилищно-коммунальные услуги.

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