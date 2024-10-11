Ростов-на-Дону признали одним из самых дорогих городов России для жизни

На третьем месте оказался мегаполис из соседнего региона — Краснодар. Там высокую стоимость жизни отметили 53% человек. Столько же — в Нижнем Новгороде. Уфа набрала 52% голосов. Почти каждый второй в Ростове тоже считает город очень дорогим для жизни (49%). В Перми — 48%.