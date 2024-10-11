Ростов-на-Дону признали одним из самых дорогих городов России для жизни

Posted 11 октября, 10:59
Published 11 октября, 10:59
Modified 11 октября, 11:01
Updated 11 октября, 11:01
В опросе принимали участие около 10 тысяч людей, представляющих экономически активное население. По их мнению, лидером среди мегаполисов с самыми высокими ценами остается Москва. Ее назвали 56% человек. Еще 54% голосов досталось Самаре.
На третьем месте оказался мегаполис из соседнего региона — Краснодар. Там высокую стоимость жизни отметили 53% человек. Столько же — в Нижнем Новгороде. Уфа набрала 52% голосов. Почти каждый второй в Ростове тоже считает город очень дорогим для жизни (49%). В Перми — 48%.
Наименее дорогими считаются Волгоград с Воронежем (по 38% голосов) и Челябинск (33% опрошенных).
Ранее RostovGazeta сообщала о том, в каких городах региона самые дорогие цены на жилищно-коммунальные услуги.