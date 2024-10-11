Сезон охоты на водоплавающую дичь открывается в Ростовской области

Posted 11 октября, 10:27
Published 11 октября, 10:27
Modified 11 октября, 10:29
Updated 11 октября, 10:29
Охотиться на водоплавающую дичь разрешено с 12 октября 2024 года по 20 января 2025 года. Охота на территории Ростовской области осуществляется с правилами и ограничениями, утвержденными Минприроды России.
К к водоплавающей дичи относятся гуси, казарки, утки, лысухи и камышницы.
Также в Ростовской области начался сезон охоты на фазана и вальдшнепа. Он продлится до конца года.
До этого в Ростовской области стартовал сезон охоты на бобров, выдр и ланей.
Ранее зоолог рассказал, где в Ростовской области можно встретить агрессивных шакалов.