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Posted 11 октября, 10:27

Published 11 октября, 10:27

Modified 11 октября, 10:29

Updated 11 октября, 10:29

Сезон охоты на водоплавающую дичь открывается в Ростовской области

Сезон охоты на водоплавающую дичь открывается в Ростовской области

11 октября 2024, 10:27
Фото: Unsplash
Сезон охоты на водоплавающую дичь открывается в Ростовской области
С 12 октября начинается сезон охоты на водоплавающую дичь, следует из информации о сроках охоты в Ростовской области, опубликованной Минприроды региона.

Охотиться на водоплавающую дичь разрешено с 12 октября 2024 года по 20 января 2025 года. Охота на территории Ростовской области осуществляется с правилами и ограничениями, утвержденными Минприроды России.

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К к водоплавающей дичи относятся гуси, казарки, утки, лысухи и камышницы.

Также в Ростовской области начался сезон охоты на фазана и вальдшнепа. Он продлится до конца года.

До этого в Ростовской области стартовал сезон охоты на бобров, выдр и ланей.

Ранее зоолог рассказал, где в Ростовской области можно встретить агрессивных шакалов.

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