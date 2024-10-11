SHOT ПРОВЕРКА установила, почему у детей популярен квадробинг

Posted 11 октября, 11:56
Published 11 октября, 11:56
Modified 11 октября, 11:58
Updated 11 октября, 11:58
Журналисты SHOT ПРОВЕРКИ попытались понять, почему дети носят маски животных и передвигаются на четвереньках. Они исследовали особенности квадробинга, его правила и мнения психологов с целью выяснить, является ли это спортом, субкультурой или просто безобидным хобби.
Агент проекта погрузился в сообщество московских поклонников квадробинга и выяснил, что данное увлечение, которое становится все более популярным среди молодежи, может иметь определенные риски. Квадробинг представляет неофициальный вид спорта, который завоевывает симпатии детей. Однако они настолько увлекаются, что не только надевают маски животных и ходят на четвереньках, но и начинают имитировать агрессивное поведение — кусают людей и едят из миски.
Кроме того, журналисты обратились к профессиональному психологу для анализа данного тренда и причин, по которым дети начинают подражать домашним питомцам.
Кандидат психологических наук Екатерина Шумейко отметила, что увлечение квадробингом может быть вызвано внутренними эмоциональными переживаниями ребенка, который стремится выпустить свою агрессию. Поскольку он не может позволить себе кусаться, он находит выход в том, чтобы подражать собакам или кошкам.
Психолог считает, что таким образом ребенок начинает исследовать свой внутренний мир. Интересно, какой именно образ он выбирает для самовыражения. Быть котом — это одно, а волком — совершенно иной опыт, отметила Шумейко.
Депутат Государственной думы Анна Кузнецова уверена, что дети увлекаются спорными хобби из-за недостатка информации в интернете о более полезных занятиях. Она также подчеркнула, что в настоящее время разрабатываются критерии для обнаружения деструктивного контента. Изменения в законодательстве будут направлены на защиту детей от вредной информации. Однако депутат Владимир Бурматов предполагает, что интерес к квадробингу скоро ослабнет и вскоре о нем все забудут.
В новом выпуске SHOT ПРОВЕРКИ травматолог рассказал о негативных последствиях увлечения квадробингом. Журналисты также побеседовали с родителями поклонников квадробинга и выяснили, почему они не только не против, но и поддерживают новое увлечение своих детей.