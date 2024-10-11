SHOT ПРОВЕРКА установила, почему у детей популярен квадробинг

Депутат Государственной думы Анна Кузнецова уверена, что дети увлекаются спорными хобби из-за недостатка информации в интернете о более полезных занятиях. Она также подчеркнула, что в настоящее время разрабатываются критерии для обнаружения деструктивного контента. Изменения в законодательстве будут направлены на защиту детей от вредной информации. Однако депутат Владимир Бурматов предполагает, что интерес к квадробингу скоро ослабнет и вскоре о нем все забудут.