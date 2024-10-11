Стать другим человеком и уйти в странствие: чем заняться в Ростове на выходных

Одной из главных кинопремьер этой осени стал фильм «Другой человек» (18+) с Себастианом Стэном в главной роли. По сюжету картины, начинающий актёр Эдвард живёт в Нью-Йорке и мечтает о больших ролях и признании. Чтобы стать ближе к цели, он идёт на радикальное хирургическое вмешательство и полностью меняет свою внешность. Мечта о новом лице сбылась, но обернулась кошмаром. Эдвард теряет роль, для которой был буквально рождён, и с яростью стремится обрести то, чего лишился.