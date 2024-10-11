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Posted 11 октября, 12:40

Published 11 октября, 12:40

Modified 11 октября, 12:42

Updated 11 октября, 12:42

Стать другим человеком или уйти в странствие: куда сходить в Ростове 12 и 13 октября

Стать другим человеком и уйти в странствие: чем заняться в Ростове на выходных

11 октября 2024, 12:40
Фото: rostovgazeta.ru
Стать другим человеком или уйти в странствие: куда сходить в Ростове 12 и 13 октября
На предстоящих выходных в Ростове запланированы концерт рок-группы «Алиса», театральные и кино премьеры, а также последние в этом году пешеходные экскурсии. Подробнее о мероприятиях в городе читайте в афише от RostovGazeta.

Концерты

13 октября на «Кроп Арене» в Ростове выступит группа «Алиса» с презентацией своего нового альбома "Гойда» (16+). Это уже 23-й студийный альбом рокеров. Константин Кинчев написал 16 песен, а также использовал стихотворение Алексея Толстого. Музыкальные критики находят в альбоме много отсылок к политической и социальной действительности последних двух лет.

В этот же день в джаз-клубе «Эссе» пройдёт концерт Трио Юрия Подкользина «Посвящение Рэю Брауну» (12+). 13 октября отмечается 98-летие со дня рождения легендарного джазового музыканта Рэя Брауна. Его любимый состав музыкантов — трио: фортепиано, контрабас и ударные. Именно такой состав и сыграет его авторские композиции и его аранжировки любимых стандартов.

13 октября на «Кроп Арене» в Ростове выступит группа «Алиса» с презентацией своего нового альбома «Гойда» (16+).13 октября на «Кроп Арене» в Ростове выступит группа «Алиса» с презентацией своего нового альбома «Гойда» (16+).
13 октября на «Кроп Арене» в Ростове выступит группа «Алиса» с презентацией своего нового альбома «Гойда» (16+).. Фото: MrPanyGoff/cc by sa 3.0/wikimedia.org
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Кино

Одной из главных кинопремьер этой осени стал фильм «Другой человек» (18+) с Себастианом Стэном в главной роли. По сюжету картины, начинающий актёр Эдвард живёт в Нью-Йорке и мечтает о больших ролях и признании. Чтобы стать ближе к цели, он идёт на радикальное хирургическое вмешательство и полностью меняет свою внешность. Мечта о новом лице сбылась, но обернулась кошмаром. Эдвард теряет роль, для которой был буквально рождён, и с яростью стремится обрести то, чего лишился.

Ещё одна заметная новинка — приключенческая комедия «Фантастическое путешествие» (12+). Главную роль в фильме сыграл Элайджа Вуд. В центре картины — отличница Милдред. В её жизни внезапно появляется отец-фокусник, которого она не видела много лет. Девочке не интересны фокусы, она много времени проводит с природой. Школьница с отцом отправляются в путешествие, что найти исчезающий вид пантеры. Приключение поможет героям лучше узнать друг друга и стать близкими друзьями.

Также сходить можно на ретроспективу аниме «Ведьмина служба доставки» (6+), «Гарри Поттера» (12+), мультфильмы «Команда монстров» (6+), «Кот-призрак Андзу» (6+).

приключенческая комедия «Фантастическое путешествие» (12+). Главную роль в фильме сыграл Элайджа Вуд.приключенческая комедия «Фантастическое путешествие» (12+). Главную роль в фильме сыграл Элайджа Вуд.
приключенческая комедия «Фантастическое путешествие» (12+). Главную роль в фильме сыграл Элайджа Вуд.. Фото: «Фантастическое путешествие» (12+), реж. Ант Тимпсон
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Спектакли

В театре имени Горького 12 октября представят комедию «Пастух Махаз» (16+). По сюжету спектакля, пастух Махаз с женой Машей растит семерых дочерей в Чегеме, и мечтает о рождении сына. Однажды Маша предлагает супругу отправить старшую дочь Маяну в город на учёбу. Девушка поселилась у обеспеченного дальнего родственника. Но через четыре месяца Маяна неожиданно возвращается домой. «Жанр спектакля „Пастух Махаз“ — комедия, и зритель будет много смеяться, ведь спектакль пронизан искандеровским юмором, но в финале произойдёт то, ради чего люди ходят в театр — осознание глубинных основ существования, сущности добра и зла», — говорится в аннотации к спектаклю.

В Молодёжном театре Ростова в субботу состоится спектакль «Бовари» (16+). Драма поставлена по знаменитому роману «Мадам Бовари» Гюстава Флобера. Спектакль создан в уникальном пространстве — зрители смогут побывать сразу в двух залах Симоновской сцены: первое действие спектакля идёт в Амфитеатре, второе — в Камерном зале. «Стоит сегодня перечитать роман Флобера, как вы с удивлением обнаруживаете невероятный, лихой и даже чёрный юмор; великолепную галерею образов в гоголевских тонах; искромётные сцены», — говорит режиссёр постановки Ольга Субботина.

С детьми можно сходить на постановку «Дом, который пошёл» (6+) в театре «Муха» 13 октября. Это коллаж-комедия по мотивам одноимённой книги Александра Блинова. В спектакль вплетена одна из уникальных историй нашего города. «История о любви, пустоте и путешествии. Постирония, метаирония и отсылки к поп-культуре», — обещают авторы постановки.

В Молодёжном театре Ростова в субботу состоится спектакль «Бовари» (16+).В Молодёжном театре Ростова в субботу состоится спектакль «Бовари» (16+).
В Молодёжном театре Ростова в субботу состоится спектакль «Бовари» (16+).. Фото: svoboda-3.ru
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Экскурсии

13 октября запланирована речная экскурсия-круиз по Дону «Порт пяти морей». Участники прогулки смогут исследовать уникальную архитектуру города и узнать больше об истории Ростова. Экскурсия будет сопровождаться джазовой музыкой. Проведёт её Дионис Перминов.

Любители пешеходных прогулок могут посетить в субботу экскурсию «Прогулка по Ростову-на-Дону». Участникам мероприятия расскажут, как был основан Ростов, как он развивался и как застраивался уникальными зданиями.

В воскресенье пройдёт ещё одна экскурсия — «Загадки старого Ростова: от синагоги до причты». «Экскурсия будет интересна всем, кто хочет прогуляться по улицам, на которых зарождалась история нашего города, и услышать неизвестные истории о самых известных жителях Ростова-на-Дону 100 лет назад», — говорят организаторы. На мероприятии участники узнают, как в Ростове евреи и старообрядцы уживались на соседних улицах, где в городе Владимир Маяковский читал свои поэмы, где жили главные инженеры, врачи и юристы дореволюционного Ростова и многое другое. Экскурсию проведёт Даниил Ковалёв — опытный гид и волонтёр движения «МойФасад».

Экскурсии по РостовуЭкскурсии по Ростову
Экскурсии по Ростову. Фото: rostovgazeta.ru

Некоторые из экскурсий — последние в этом году. С наступлением холодов они на время прекратятся.

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