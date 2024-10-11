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Posted 11 октября, 10:05

Published 11 октября, 10:05

Modified 11 октября, 10:07

Updated 11 октября, 10:07

В «Автодоре» дали подробности о тарифах на проезд по М-4 в Ростовской области

В «Автодоре» сообщили подробности о тарифах по М-4 в Ростовской области

11 октября 2024, 10:05
Фото: ГК «Автодор»/wikimedia.org
В «Автодоре» дали подробности о тарифах на проезд по М-4 в Ростовской области
Поднимать плату за проезд по федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области пока не планируется, сообщили «ПиК» в «Автодоре».

Госкомпания опровергла информацию СМИ о скором повышении тарифов на проезд по платным участкам М-4 «Дон». В «Автодоре» заявили, что не размещали такую новость на своём портале.

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По информации пресс-службы компании, индексация тарифов пока что вообще не стоит на повестке.

Последний раз стоимость тарифов на платных участках М-4 «Дон» в Ростовской области меняли в июне 2024 года. Подробнее о них уже рассказывала RostovGazeta.

Ранее глава «Автодора» объяснил рекордную загруженность М-4 «Дон» в Ростовской области. По его словам, это связано с санкционными ограничениями в отношении России.

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