В «Автодоре» сообщили подробности о тарифах по М-4 в Ростовской области

Posted 11 октября, 10:05
Published 11 октября, 10:05
Modified 11 октября, 10:07
Updated 11 октября, 10:07
Госкомпания опровергла информацию СМИ о скором повышении тарифов на проезд по платным участкам М-4 «Дон». В «Автодоре» заявили, что не размещали такую новость на своём портале.
По информации пресс-службы компании, индексация тарифов пока что вообще не стоит на повестке.
Последний раз стоимость тарифов на платных участках М-4 «Дон» в Ростовской области меняли в июне 2024 года. Подробнее о них уже рассказывала RostovGazeta.
Ранее глава «Автодора» объяснил рекордную загруженность М-4 «Дон» в Ростовской области. По его словам, это связано с санкционными ограничениями в отношении России.