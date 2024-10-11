В Ростове-на-Дону изменили схему движения четырех автобусов на Левенцовке

Так, с 12 октября автобус №12 будет как прежде доезжать до улицы Жданова, но затем он свернет на улицу Ткачева, с последующим переходом на улицы Еляна и Еременко. То есть общественный транспорт не будет останавливаться на «ЖК Левенцовский».