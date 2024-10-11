В Ростове-на-Дону изменили схему движения четырех автобусов на Левенцовке

Posted 11 октября, 15:47
Published 11 октября, 15:47
Modified 11 октября, 15:49
Updated 11 октября, 15:49
Департамент автомобильных дорог предупреждает жителей Ростова-на-Дону о временных изменениях в схеме движения автобусов № 16а, 17а, 67, 67а. Новые маршруты разработаны на время строительства трамвайных путей на улице Еременко.
Так, с 12 октября автобус №12 будет как прежде доезжать до улицы Жданова, но затем он свернет на улицу Ткачева, с последующим переходом на улицы Еляна и Еременко. То есть общественный транспорт не будет останавливаться на «ЖК Левенцовский».
Маршруты №17а и 67 будут выглядеть следующим образом: Ткачева — Еляна — Еременко. Далее автобус поедет по привычному пути.
Маршрутка №67а будет делать следующий крюк: Еременко — Солженицына — Ткачева — Еляна и снова Еременко. Автобус не будет заезжать на остановку «ЖК „Левенцовский“.
Ранее стало известно, что схему движения поменяют и другим автобусам в Ростове-на-Дону.