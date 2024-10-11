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Posted 11 октября, 15:47

Published 11 октября, 15:47

Modified 11 октября, 15:49

Updated 11 октября, 15:49

В Ростове-на-Дону изменили схему движения 4 автобусов на Левенцовке

В Ростове-на-Дону изменили схему движения четырех автобусов на Левенцовке

11 октября 2024, 15:47
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону изменили схему движения 4 автобусов на Левенцовке
В Ростове-на-Дону изменили схему маршрутов № 16а, 17а, 67, 67а в микрорайоне Левенцовском. Информация опубликована на портале горадминистрации.

Департамент автомобильных дорог предупреждает жителей Ростова-на-Дону о временных изменениях в схеме движения автобусов № 16а, 17а, 67, 67а. Новые маршруты разработаны на время строительства трамвайных путей на улице Еременко.

Так, с 12 октября автобус №12 будет как прежде доезжать до улицы Жданова, но затем он свернет на улицу Ткачева, с последующим переходом на улицы Еляна и Еременко. То есть общественный транспорт не будет останавливаться на «ЖК Левенцовский».

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В Ростове-на-Дону изменили схему движения 4 автобусов на ЛевенцовкеВ Ростове-на-Дону изменили схему движения 4 автобусов на Левенцовке
В Ростове-на-Дону изменили схему движения 4 автобусов на Левенцовке. Фото: rostov-gorod.ru

Маршруты №17а и 67 будут выглядеть следующим образом: Ткачева — Еляна — Еременко. Далее автобус поедет по привычному пути.

Маршрутка №67а будет делать следующий крюк: Еременко — Солженицына — Ткачева — Еляна и снова Еременко. Автобус не будет заезжать на остановку «ЖК „Левенцовский“.

Ранее стало известно, что схему движения поменяют и другим автобусам в Ростове-на-Дону.

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