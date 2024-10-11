В Ростове-на-Дону сносят легендарный ресторан «Балканы»

Posted 11 октября, 17:27
Published 11 октября, 17:27
Modified 11 октября, 17:29
Updated 11 октября, 17:29
Ресторан «Балканы» располагается на улице Нижнебульварной в Ростове-на-Дону. Заведение было очень популярно во времена СССР, однако его закрыли в 90-е годы. Какое-то время постройку использовали как склад, но он тоже прекратил свою работу. Здание долгое время было заброшено.
Сейчас рабочие приступили к сносу ресторана. Очевидцы сняли, как рабочие кувалдой выбивают резную стену здания. Что построят на его месте, неизвестно.
Напомним, что в 2023 году городские активисты смогли спасти уникальное мозаичное панно, которое находилось внутри заведения. Его передали на реставрацию для дальнейшего использования.
Ранее стало известно, что в центре Ростова-на-Дону на улице Седова снесут 124-летнее здание.