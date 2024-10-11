В Ростове-на-Дону сносят легендарный ресторан «Балканы»

Ресторан «Балканы» располагается на улице Нижнебульварной в Ростове-на-Дону. Заведение было очень популярно во времена СССР, однако его закрыли в 90-е годы. Какое-то время постройку использовали как склад, но он тоже прекратил свою работу. Здание долгое время было заброшено.