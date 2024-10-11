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Posted 11 октября, 17:27

Published 11 октября, 17:27

Modified 11 октября, 17:29

Updated 11 октября, 17:29

Появились кадры сноса легендарного ресторана «Балканы» в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону сносят легендарный ресторан «Балканы»

11 октября 2024, 17:27
Фото: 1MI
Появились кадры сноса легендарного ресторана «Балканы» в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону приступили к сносу заброшенного ресторана «Балканы», видео с места проведения работ опубликовал телеграм-канал «Че по Ростову?».

Ресторан «Балканы» располагается на улице Нижнебульварной в Ростове-на-Дону. Заведение было очень популярно во времена СССР, однако его закрыли в 90-е годы. Какое-то время постройку использовали как склад, но он тоже прекратил свою работу. Здание долгое время было заброшено.

Сейчас рабочие приступили к сносу ресторана. Очевидцы сняли, как рабочие кувалдой выбивают резную стену здания. Что построят на его месте, неизвестно.

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Видео: 1MI. Появились кадры сноса легендарного ресторана «Балканы» в Ростове-на-Дону

Напомним, что в 2023 году городские активисты смогли спасти уникальное мозаичное панно, которое находилось внутри заведения. Его передали на реставрацию для дальнейшего использования.

Ранее стало известно, что в центре Ростова-на-Дону на улице Седова снесут 124-летнее здание.

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