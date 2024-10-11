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Posted 11 октября, 14:17

Published 11 октября, 14:17

Modified 11 октября, 14:19

Updated 11 октября, 14:19

В Ростовской области ожидаются массовые отключения воды 15 октября

В Ростовской области ожидаются массовые отключения воды 15 октября

11 октября 2024, 14:17
Фото: donland.ru
В Ростовской области ожидаются массовые отключения воды 15 октября
В Ростовской области продолжаются плановые ремонтные работы на насосных станциях. В связи с этим дончане временно останутся без воды, сообщает Гуково-Зверевский филиал «Управления развития систем водоснабжения».

В Ростовской области с 15 октября начинается проведение ремонтных работ на насосных станциях №1–5. В связи с этим подача воды в некоторые населенные пункты приостановится с 8.00 до 21.00 мск. Так, в Каменском районе без водоснабжения останутся хутор Старая Станица, поселки Рубежный и Волченский.

В Гуковском и Алмазненском направлении воды не будет в хуторе Ясном и поселке Первомайском. То же самое касается Зверевского направления и жилых зон Красносулинского района: поселки Тацин и Углеродовский, хутора Комиссаровский и Лихой.

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Также водой придется запастись жителям Гуково и поселков Красносулинского района.

Добавим, что водоснабжение будет восстановлено после окончания работ и опрессовки. Подвоз будет организован по заявкам.

Ранее в Ростовской области перестали работать радио и телевидение.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Вода#Горячая вода#Водоснабжение#Ремонтные работы#Холодная вода
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