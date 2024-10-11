В Ростовской области ожидаются массовые отключения воды 15 октября

В Ростовской области с 15 октября начинается проведение ремонтных работ на насосных станциях №1–5. В связи с этим подача воды в некоторые населенные пункты приостановится с 8.00 до 21.00 мск. Так, в Каменском районе без водоснабжения останутся хутор Старая Станица, поселки Рубежный и Волченский.