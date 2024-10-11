В Ростовской области ожидаются массовые отключения воды 15 октября

Posted 11 октября, 14:17
Published 11 октября, 14:17
Modified 11 октября, 14:19
Updated 11 октября, 14:19
В Ростовской области с 15 октября начинается проведение ремонтных работ на насосных станциях №1–5. В связи с этим подача воды в некоторые населенные пункты приостановится с 8.00 до 21.00 мск. Так, в Каменском районе без водоснабжения останутся хутор Старая Станица, поселки Рубежный и Волченский.
В Гуковском и Алмазненском направлении воды не будет в хуторе Ясном и поселке Первомайском. То же самое касается Зверевского направления и жилых зон Красносулинского района: поселки Тацин и Углеродовский, хутора Комиссаровский и Лихой.
Также водой придется запастись жителям Гуково и поселков Красносулинского района.
Добавим, что водоснабжение будет восстановлено после окончания работ и опрессовки. Подвоз будет организован по заявкам.
Ранее в Ростовской области перестали работать радио и телевидение.