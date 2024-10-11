В Таганроге 18-летнюю девушку переехал легковой автомобиль

Posted 11 октября, 16:44
Published 11 октября, 16:44
Modified 11 октября, 16:46
Updated 11 октября, 16:46
Инцидент произошел днем 10 октября в Таганроге. 18-летний девушка переходила проезжую часть по «зебре», когда ее снес легковой автомобиль марки Nissan. По какой причине 44-летний водитель иномарки не остановился, неизвестно.
Пешеходу понадобилась помощь врачей. Девушку экстренно госпитализировали. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали произошедшего.
До этого молодой мужчина чудом выжил после потери управления авто. Машина слетела с дороги в поле и перевернулась. В салоне также находилась девушка, которая сильно пострадала и умерла на месте. Парень бросился на трассу за помощью, где его насмерть сбила отечественная легковушка. Подробности жуткой аварии в материале RostovGazeta.