rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 октября, 16:44

Published 11 октября, 16:44

Modified 11 октября, 16:46

Updated 11 октября, 16:46

В Таганроге 18-летнюю девушку переехал легковой автомобиль

В Таганроге 18-летнюю девушку переехал легковой автомобиль

11 октября 2024, 16:44
Фото: 1MI
В Таганроге 18-летнюю девушку переехал легковой автомобиль
В Ростовской области водитель сбил 18-летнюю девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

Инцидент произошел днем 10 октября в Таганроге. 18-летний девушка переходила проезжую часть по «зебре», когда ее снес легковой автомобиль марки Nissan. По какой причине 44-летний водитель иномарки не остановился, неизвестно.

Пешеходу понадобилась помощь врачей. Девушку экстренно госпитализировали. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали произошедшего.

В Таганроге водитель легковушки переехал пешехода и снес мотоциклиста
Узнать подробнее

До этого молодой мужчина чудом выжил после потери управления авто. Машина слетела с дороги в поле и перевернулась. В салоне также находилась девушка, которая сильно пострадала и умерла на месте. Парень бросился на трассу за помощью, где его насмерть сбила отечественная легковушка. Подробности жуткой аварии в материале RostovGazeta.

Читайте также:
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области фура переехала пешеходаЖенщина пострадала в столкновении трёх автомобилей в Ростовской областиДвижение на Нансена в Ростове парализовано из-за ДТП с бетономешалкой
#Регина Симакова#Ростовская область#ДТП#Таганрог#Транспорт#Авария#Автомобили#Иномарка#Пешеход#Пешеходный переход#Сбитый пешеход#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика