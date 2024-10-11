В Таганроге 18-летнюю девушку переехал легковой автомобиль

До этого молодой мужчина чудом выжил после потери управления авто. Машина слетела с дороги в поле и перевернулась. В салоне также находилась девушка, которая сильно пострадала и умерла на месте. Парень бросился на трассу за помощью, где его насмерть сбила отечественная легковушка. Подробности жуткой аварии в материале RostovGazeta.