В Волгодонске Сбер провел конференцию «Волгодонск. Территория широких возможностей»

Региональный директор Сбербанка в Волгодонске Дмитрий Юзиков отметил, что такие мероприятия помогают глубже понять потребности предпринимателей и сразу находить пути для поддержки их идей. Он подчеркнул, что Сбер активно работает над созданием позитивного инвестиционного климата в городе. С начала года микро- и малый бизнес уже оформил кредиты на сумму свыше 184 миллионов рублей. Юзиков, будучи местным жителем и банковским специалистом с почти 20-летним опытом, добавил, что сейчас Волгодонск представляет интерес для бизнеса, и каждый год приносит позитивные изменения, что способствует привлечению амбициозных предпринимателей и их капиталовложений.