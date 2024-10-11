В Волгодонске Сбер провел конференцию «Волгодонск. Территория широких возможностей»

Posted 11 октября, 12:29
Published 11 октября, 12:29
Modified 11 октября, 12:31
Updated 11 октября, 12:31
Эксперты банка, администрации города и Торгово-промышленной палаты Ростовской области представили наиболее востребованные инструменты помощи для малого и среднего бизнеса, проанализировали локальные примеры и предложили консультации по разработке стратегий развития бизнес-проектов, а также по ключевым секторам экономики Волгодонска.
Региональный директор Сбербанка в Волгодонске Дмитрий Юзиков отметил, что такие мероприятия помогают глубже понять потребности предпринимателей и сразу находить пути для поддержки их идей. Он подчеркнул, что Сбер активно работает над созданием позитивного инвестиционного климата в городе. С начала года микро- и малый бизнес уже оформил кредиты на сумму свыше 184 миллионов рублей. Юзиков, будучи местным жителем и банковским специалистом с почти 20-летним опытом, добавил, что сейчас Волгодонск представляет интерес для бизнеса, и каждый год приносит позитивные изменения, что способствует привлечению амбициозных предпринимателей и их капиталовложений.
Вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области Светлана Абдулазизова поделилась информацией о механизмах и инструментах взаимодействия с бизнес-сообществом, а также о проектах, реализуемых через систему торгово-промышленных палат. Она отметила, что предприниматели в Волгодонске активно используют сертификаты и экспертизы, связанные с происхождением товаров, и получают все необходимые документы для участия в государственных закупках и внешнеэкономической деятельности.
Заместитель главы администрации Волгодонска по экономике Валерий Красов отметил, что город становится все более привлекательным для инвестиций. По его данным, в 2023 году бизнес вложил в экономику муниципалитета 16 млрд рублей. Кроме того, Волгодонск успешно привлекает специалистов различных квалификаций благодаря конкурентоспособной средней заработной плате, уступая лишь Ростову-на-Дону.
Красов также добавил, что данное мероприятие проходит в Волгодонске впервые и собрало инвесторов и ключевых участников регионального рынка. Оно показало, как активно развивается город и какие у него есть перспективы. По его словам, городская администрация готова поддерживать инициативы инвесторов и из других регионов.
«Сегодня мы презентовали предложения по нескольким перспективным инвестплощадкам и продолжим по итогам этой встречи вместе с предпринимателями и Сбером обсуждение ряда проектов», — отметил Красов.