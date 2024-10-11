Власти Ростова отреагировали на деревья, обнесенные ларьками в парке Плевен

Posted 11 октября, 14:45
Published 11 октября, 14:45
Modified 11 октября, 14:47
Updated 11 октября, 14:47
Горожане обратились в администрацию Советского района с просьбами провести проверку соблюдения договорных обязательств и законности размещения сооружения в парке Плевен на Западном.
Фотографии новой постройки появились даже в соцсетях. Внутри нее находились два дерева, буквально оказавшиеся в заточении. Люди недоумевали, как так получилось.
Администрация сразу же отреагировала на это — НТО (прим. — нестационарный торговый объект) действительно нарушает архитектурный облик и парка Плевен, и в целом проспекта Коммунистического.
Районные власти выступили с инициативой изменить концессию с арендатором в части использования земельного участка. В дальнейшем в договор могут внести корректировки в части границ земельного участка. Это позволит забрать часть земли для санитарного содержания и благоустройства района.