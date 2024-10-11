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Posted 11 октября, 14:45

Published 11 октября, 14:45

Modified 11 октября, 14:47

Updated 11 октября, 14:47

Власти Ростова отреагировали на ларьки с деревьями в парке Плевен

Власти Ростова отреагировали на деревья, обнесенные ларьками в парке Плевен

11 октября 2024, 14:45
Фото: rostovgazeta.ru
Власти Ростова отреагировали на ларьки с деревьями в парке Плевен
Власти Ростова прокомментировали ситуацию с деревьями, оказавшимися внутри здания в парке Плевен. Как сообщили в районной администрации, вопрос с арендатором уже решается, чтобы в дальнейшем привести в нормативное состояние земельный участок.

Горожане обратились в администрацию Советского района с просьбами провести проверку соблюдения договорных обязательств и законности размещения сооружения в парке Плевен на Западном.

Фотографии новой постройки появились даже в соцсетях. Внутри нее находились два дерева, буквально оказавшиеся в заточении. Люди недоумевали, как так получилось.

Администрация сразу же отреагировала на это — НТО (прим. — нестационарный торговый объект) действительно нарушает архитектурный облик и парка Плевен, и в целом проспекта Коммунистического.

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Районные власти выступили с инициативой изменить концессию с арендатором в части использования земельного участка. В дальнейшем в договор могут внести корректировки в части границ земельного участка. Это позволит забрать часть земли для санитарного содержания и благоустройства района.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Благоустройство#Соцсети#Горожане#Земельный участок#Нарушение#Парк Плевен
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