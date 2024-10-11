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Posted 11 октября, 15:43

Published 11 октября, 15:43

Modified 11 октября, 15:45

Updated 11 октября, 15:45

На трассе М-4 «Дон» образовалась пробка из-за дорожных работ рядом с Аксаем

Водителей предупредили об огромных пробках на М-4 «Дон» в Ростовской области

11 октября 2024, 15:43
Фото: Изображение Midjourney
На трассе М-4 «Дон» образовалась пробка из-за дорожных работ рядом с Аксаем
В Ростовской области дорожные работы затруднили передвижение по трассе М-4 «Дон» в районе Аксая, информирует Госавтоинспекция региона.

Сотрудники УГИБДД предупреждают водителей о том, что 11 октября на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе образовался плотный дорожный затор. Транспортные средства стоят на отрезке от 1057 до 1060 километра трассы. Отметим, что пробка возникла из-за дорожных работ.

Автомобилистам рекомендуют следить за дистанцией и боковым интервалом при движении, чтобы избежать нежелательных ДТП. В свою очередь, экипажи ДПС обеспечивают безопасность проезда на данном участке.

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Напомним, что сегодня днем трассу М-4 «Дон» в Ростовской области парализовало из-за столкновения фуры и зерновоза. Длина пробки превысила 10 километров. Подробнее об аварии в материале RostovGazeta.

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