Водителей предупредили об огромных пробках на М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted 11 октября, 15:43
Published 11 октября, 15:43
Modified 11 октября, 15:45
Updated 11 октября, 15:45
Сотрудники УГИБДД предупреждают водителей о том, что 11 октября на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе образовался плотный дорожный затор. Транспортные средства стоят на отрезке от 1057 до 1060 километра трассы. Отметим, что пробка возникла из-за дорожных работ.
Автомобилистам рекомендуют следить за дистанцией и боковым интервалом при движении, чтобы избежать нежелательных ДТП. В свою очередь, экипажи ДПС обеспечивают безопасность проезда на данном участке.
Напомним, что сегодня днем трассу М-4 «Дон» в Ростовской области парализовало из-за столкновения фуры и зерновоза. Длина пробки превысила 10 километров. Подробнее об аварии в материале RostovGazeta.