Водителей предупредили об огромных пробках на М-4 «Дон» в Ростовской области

Сотрудники УГИБДД предупреждают водителей о том, что 11 октября на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе образовался плотный дорожный затор. Транспортные средства стоят на отрезке от 1057 до 1060 километра трассы. Отметим, что пробка возникла из-за дорожных работ.