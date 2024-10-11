Жителей Ростовской области призвали к самоизоляции из-за новой волны COVID-19

Posted 11 октября, 19:03
Published 11 октября, 19:03
Modified 11 октября, 19:05
Updated 11 октября, 19:05
Подобные меры необходимы из-за новой волны коронавируса. С конца августа число пациентов с таким диагнозом растет все больше. Поэтому население просят по возможности оставаться дома и ограничить контакт с другими людьми при первых признаках заболевания.
— Воздержитесь от контактов с окружающими, даже при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, до полного исчезновения симптомов заболевания, — цитирует заявление донских санврачей 1RND. — При заболевании оставайтесь дома.
Важно при этом не заниматься самолечением и не подбирать лекарства. Лучше всего вызвать на дом врача, который поставит точный диагноз и назначит лечение.
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