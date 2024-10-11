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Posted 11 октября, 17:35

Published 11 октября, 17:35

Modified 11 октября, 17:37

Updated 11 октября, 17:37

Банки начали отбирать монеты у жителей Ростовской области

Жителей Ростовской области призвали массово относить мелочь в банк

11 октября 2024, 17:35
Фото: 1MI
Банки начали отбирать монеты у жителей Ростовской области
До 20 октября жители Ростовской области могут присоединиться к акции «Монетная неделя» и бесплатно обменять мелочь на бумажные деньги или зачислить сумму на счет, информирует региональное отделение Южного ГУ Банка России.

В Ростовской области началась «Монетная неделя». До 20 октября жители региона могут прийти в офис банка или в один из сетевых магазинов, участвующий в акции, и сдать мелочь. Монеты пересчитают и обменяют на бумажные деньги.

Напомним, что «Монетную неделю» уже проводили весной 2024 года. С 20 мая по 2 июня жители региона сдали монет на сумму 3,3 миллиона рублей. А общий вес мелочи составил почти 3,5 тонны.

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«Уверена, местные жители не менее активно поддержат и осеннюю акцию, которая уже стартовала», — рассказала управляющая Отделением Банка России по Ростовской области Наталья Леонтьева.

Добавим, что обменять можно любые монеты, выпущенные не раньше 1997 года. Чтобы надолго не задерживаться в банке из-за подсчетов, жителям региона рекомендуют заранее разделить мелочь по номиналу.

Ранее экономист Остапкович объяснил, зачем банки забирают монеты у жителей Ростова-на-Дону.

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