Жителей Ростовской области призвали массово относить мелочь в банк

Posted 11 октября, 17:35
Published 11 октября, 17:35
Modified 11 октября, 17:37
Updated 11 октября, 17:37
В Ростовской области началась «Монетная неделя». До 20 октября жители региона могут прийти в офис банка или в один из сетевых магазинов, участвующий в акции, и сдать мелочь. Монеты пересчитают и обменяют на бумажные деньги.
Напомним, что «Монетную неделю» уже проводили весной 2024 года. С 20 мая по 2 июня жители региона сдали монет на сумму 3,3 миллиона рублей. А общий вес мелочи составил почти 3,5 тонны.
«Уверена, местные жители не менее активно поддержат и осеннюю акцию, которая уже стартовала», — рассказала управляющая Отделением Банка России по Ростовской области Наталья Леонтьева.
Добавим, что обменять можно любые монеты, выпущенные не раньше 1997 года. Чтобы надолго не задерживаться в банке из-за подсчетов, жителям региона рекомендуют заранее разделить мелочь по номиналу.
Ранее экономист Остапкович объяснил, зачем банки забирают монеты у жителей Ростова-на-Дону.