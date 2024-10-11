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Posted 11 октября, 15:59

Published 11 октября, 15:59

Modified 11 октября, 16:01

Updated 11 октября, 16:01

Ростовчане рассказали, почему выступают против строительства трамвая в Левенцовке

Жители Левенцовки в Ростове выступили против строительства линии трамвая

11 октября 2024, 15:59
Фото: donland.ru
Ростовчане рассказали, почему выступают против строительства трамвая в Левенцовке
Сюжет
Эксклюзив
В редакцию RostovGazeta обратились жители Ростова. Горожане рассказали, почему недовольны строительством трамвая на Еременко в Ростове.

Напомним, что завершить первую часть запланированных работ по строительству модернизированной трамвайной линии в Левенцовском микрорайоне Ростова планируется до конца 2024 года.

Однако сегодня ростовчане обращаются в редакцию RostovGazeta, задавая вопрос — кому в этом месте понадобился трамвай, если проще было пустить троллейбус или электробус?

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Так, жители Еременко отмечают, что появление трамвайных путей в середине дороги, сократило ширину проезжей части.

«Левенцовка разрастается. Появляются новые дома, количество машин увеличивается. А часть дороги отдали под трамвай. Здесь же будут пробки!» — предполагают жители.
Левенцовка разрастается, увеличатся потоки машин, а часть дороги отдали под трамвайЛевенцовка разрастается, увеличатся потоки машин, а часть дороги отдали под трамвай
Левенцовка разрастается, увеличатся потоки машин, а часть дороги отдали под трамвай. Фото: читатели. rostovgazeta.ru

У проживающих в домах шестого микрорайона Левенцовки другая проблема — отсутствие парковочных мест.

«Платные парковки, стоимостью 5-6 тысяч в месяц, все забиты. Раньше люди оставляли машины на Еременко. Но теперь там прокладывают трамвайные пути», — жалуются горожане.

По словам собеседников, машины во дворах микрорайона ставят и вторым, и третьим рядом. Да так, что в случае чего ни скорая, ни пожарные не проедут.

«В домах живет много многодетных семей, большинство из которых пользуются автомобилями. Согласитесь, что развозить с утра на трамвае маленьких детей, одного в школу, другого в садик, очень неудобно. Трамвай тут совсем не нужен», — уверены ростовчане.
Платные парковки все забиты, машины ставят во дворах и в два, и в три ряда.Платные парковки все забиты, машины ставят во дворах и в два, и в три ряда.
Платные парковки все забиты, машины ставят во дворах и в два, и в три ряда. Платные парковки все забиты, машины ставят во дворах и в два, и в три ряда.
Платные парковки все забиты, машины ставят во дворах и в два, и в три ряда. Платные парковки все забиты, машины ставят во дворах и в два, и в три ряда.
Платные парковки все забиты, машины ставят во дворах и в два, и в три ряда.. Фото: читатели. rostovgazeta.ru

В пресс-службе проекта «Ростовский трамвай» объяснили, что строительство трамвайной инфраструктуры по улице Ерёменко осуществляется в границах разделительной зелёной полосы. И не влияет на параметры существующей проезжей части. Две полосы как были, так и остались.

Дорога на Еременко раньше, с разделительным газоном, на котором строят трамвайные путиДорога на Еременко раньше, с разделительным газоном, на котором строят трамвайные пути
Дорога на Еременко раньше, с разделительным газоном, на котором строят трамвайные пути. Фото: предоставили в пресс-службе проекта «Ростовский трамвай». Яндекс Карты
«В соответствии с проектом организации дорожного движения на период строительства вдоль строящегося трамвайного пути устанавливаются соответствующие знаки с целью обеспечения безопасности строительного процесса», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее RostovGazeta сообщала, когда в Ростове запустят первый скоростной трамвай.

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