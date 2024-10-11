Жители Левенцовки в Ростове выступили против строительства линии трамвая

Posted 11 октября, 15:59
Published 11 октября, 15:59
Modified 11 октября, 16:01
Updated 11 октября, 16:01
Напомним, что завершить первую часть запланированных работ по строительству модернизированной трамвайной линии в Левенцовском микрорайоне Ростова планируется до конца 2024 года.
Однако сегодня ростовчане обращаются в редакцию RostovGazeta, задавая вопрос — кому в этом месте понадобился трамвай, если проще было пустить троллейбус или электробус?
Так, жители Еременко отмечают, что появление трамвайных путей в середине дороги, сократило ширину проезжей части.
«Левенцовка разрастается. Появляются новые дома, количество машин увеличивается. А часть дороги отдали под трамвай. Здесь же будут пробки!» — предполагают жители.
У проживающих в домах шестого микрорайона Левенцовки другая проблема — отсутствие парковочных мест.
«Платные парковки, стоимостью 5-6 тысяч в месяц, все забиты. Раньше люди оставляли машины на Еременко. Но теперь там прокладывают трамвайные пути», — жалуются горожане.
По словам собеседников, машины во дворах микрорайона ставят и вторым, и третьим рядом. Да так, что в случае чего ни скорая, ни пожарные не проедут.
«В домах живет много многодетных семей, большинство из которых пользуются автомобилями. Согласитесь, что развозить с утра на трамвае маленьких детей, одного в школу, другого в садик, очень неудобно. Трамвай тут совсем не нужен», — уверены ростовчане.
В пресс-службе проекта «Ростовский трамвай» объяснили, что строительство трамвайной инфраструктуры по улице Ерёменко осуществляется в границах разделительной зелёной полосы. И не влияет на параметры существующей проезжей части. Две полосы как были, так и остались.
«В соответствии с проектом организации дорожного движения на период строительства вдоль строящегося трамвайного пути устанавливаются соответствующие знаки с целью обеспечения безопасности строительного процесса», — подчеркнули в пресс-службе.
Ранее RostovGazeta сообщала, когда в Ростове запустят первый скоростной трамвай.