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Posted 12 октября, 16:31

Published 12 октября, 16:31

Modified 12 октября, 18:07

Updated 12 октября, 18:07

Блогер Михаил Литвин может получить долгосрочную дисквалификацию за драку с фанатом «СКА-Ростов»

Популярного блогера Литвина задержали за удар по голове болельщика «СКА-Ростов»

12 октября 2024, 16:31
Фото: Пресс-служба «СКА-Ростов»
Блогер Михаил Литвин может получить долгосрочную дисквалификацию за драку с фанатом «СКА-Ростов»
Блогер Михаил Литвин может получить долгосрочную дисквалификацию за драку с фанатом «СКА-Ростов», пишет «Чемпионат».

Популярный блогер Михаил Литвин владеет футбольной командой LitEnergy, играющей в Медиалиге. Туда также в этом году перешёл клуб «СКА-Ростов». Сегодня две команды сошлись на поле.

Во время матча Литвин подошёл к трибунам «СКА-Ростов». Он был возмущён криками и оскорблениями в свой адрес со стороны болельщиков. Одного из них он ударил по голове. После этого на трибунах завязалась потасовка.

В конфликт вмешался владелец «СКА-Ростов» рэпер Баста. Он пытался оттащить Литвина от болельщиков. Разговор между музыкантом и блогером был на повышенных тонах. Вскоре потасовка всё равно продолжилась.

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Спортивные медиа пишут, что Литвину может грозить наказание в виде долгосрочной дисквалификации за драку. Поведение блогера на футбольном поле эксперты назвали неприемлемым.

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