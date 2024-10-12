Популярного блогера Литвина задержали за удар по голове болельщика «СКА-Ростов»

Posted 12 октября, 16:31
Published 12 октября, 16:31
Modified 12 октября, 18:07
Updated 12 октября, 18:07
Популярный блогер Михаил Литвин владеет футбольной командой LitEnergy, играющей в Медиалиге. Туда также в этом году перешёл клуб «СКА-Ростов». Сегодня две команды сошлись на поле.
Во время матча Литвин подошёл к трибунам «СКА-Ростов». Он был возмущён криками и оскорблениями в свой адрес со стороны болельщиков. Одного из них он ударил по голове. После этого на трибунах завязалась потасовка.
В конфликт вмешался владелец «СКА-Ростов» рэпер Баста. Он пытался оттащить Литвина от болельщиков. Разговор между музыкантом и блогером был на повышенных тонах. Вскоре потасовка всё равно продолжилась.
Спортивные медиа пишут, что Литвину может грозить наказание в виде долгосрочной дисквалификации за драку. Поведение блогера на футбольном поле эксперты назвали неприемлемым.