Два человека получили ранения в массовом ДТП в Ростове-на-Дону

Posted 12 октября, 09:40
Published 12 октября, 09:40
Modified 12 октября, 09:40
Updated 12 октября, 09:40
Происшествие случилось возле дома №90/133 на проспекте Будённовском. Водитель Lada Granta на перекрёстке выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с Mercedes-Benz. От удара иномарку отбросило на встречную полосу, где она влетела в Nissan Qashqai. В свою очередь Nissan по инерции врезался в стоящий позади автомобиль Audi.
В ДТП серьёзные травмы получили пассажир Mercedes и водитель Nissan. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.
Правоохранители занимаются расследованием инцидента.
Ранее легковушка попала в ДТП и влетела в столб в Ростове. Авария случилась на пересечении улиц Вятской и Щербакова.