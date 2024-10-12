Два человека получили ранения в массовом ДТП в Ростове-на-Дону

Происшествие случилось возле дома №90/133 на проспекте Будённовском. Водитель Lada Granta на перекрёстке выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с Mercedes-Benz. От удара иномарку отбросило на встречную полосу, где она влетела в Nissan Qashqai. В свою очередь Nissan по инерции врезался в стоящий позади автомобиль Audi.