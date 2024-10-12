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Posted 12 октября, 09:40

Published 12 октября, 09:40

Modified 12 октября, 09:40

Updated 12 октября, 09:40

Поздно вечером 11 октября серьёзная авария произошла в центре Ростова

Два человека получили ранения в массовом ДТП в Ростове-на-Дону

12 октября 2024, 09:40
Фото: ГИБДД
Поздно вечером 11 октября серьёзная авария произошла в центре Ростова
Поздно вечером 11 октября серьёзная авария произошла в центре Ростова, подробностями поделились в управлении ГИБДД.

Происшествие случилось возле дома №90/133 на проспекте Будённовском. Водитель Lada Granta на перекрёстке выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с Mercedes-Benz. От удара иномарку отбросило на встречную полосу, где она влетела в Nissan Qashqai. В свою очередь Nissan по инерции врезался в стоящий позади автомобиль Audi.

Последствия аварии на Будённовском в РостовеПоследствия аварии на Будённовском в Ростове
Последствия аварии на Будённовском в Ростове. Фото: ГИБДД

В ДТП серьёзные травмы получили пассажир Mercedes и водитель Nissan. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.

Правоохранители занимаются расследованием инцидента.

Ранее легковушка попала в ДТП и влетела в столб в Ростове. Авария случилась на пересечении улиц Вятской и Щербакова.

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